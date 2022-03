Секс в большом городе продолжается! Сериал "И просто так..." продлили на второй сезон

Культовый "Секс в большом городе" уже давно находится в топе любимых сериалов у миллионов зрительниц. А вот продолжение романтической истории "И просто так..." получило меньше восторженных отзывов.

Но, несмотря на это, создатели проекта сообщили, что нас ждет второй сезон. Телеканал HBO Max уже поделился радостным известием со зрителями в официальном Instagram-аккаунте.

Ранее контент-директор телеканала говорил о том, что продолжение спин-оффа находится под большим вопросом, ведь команда ждала положительного ответа на дальнейшее сотрудничество от актрисы Сары Джессики Паркер и исполнительного продюсера Майкла Патрика Кинга. Но похоже, что одобрение от ни создатели сериала все же дождались.

Первый сезон вызвал множество спорных оценок, поэтому будем надеяться, что в продолжении истории создатели учтут все замечания зрителей и в новом сезоне мы увидим именно тех героинь, которые так полюбились нам во времена "Секса в большом городе".