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Прервали молчание: Паркер, Никсон и Дэвис выступили против Нота, обвиненного в насилии

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 10:18
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Актрисы из "Секса в большом городе" поддержали женщин, которые утверждают, что "Мистер Биг" их изнасиловал
Звезды "Секса в большом городе" выступили против Криса Нота после обвинений в насилии
Звезды "Секса в большом городе" выступили против Криса Нота после обвинений в насилии / Фото: HBO, instagram.com/chrisnothofficial/

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис наконец высказались о своем коллеге Крисе Ноте, после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальном насилии.

Звездная троица поддержала возможных жертв актера, опубликовав совместные заявления в соцсетях.

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Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые вышли вперед и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это должно быть очень сложно, и благодарим их за это, – написали актрисы "Секса в большом городе".

Заявление в сторис Сары Джессики Паркер / Скриншот: instagram.com/stories/sarahjessicaparker

Что известно о скандале

На днях несколько женщин обратились в The Hollywood Reporter с историями о том, как подверглись насилию со стороны Криса Нота. Все случаи происходили в разные годы.

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По словам одной женщины, которая представилась как Зои, актер якобы изнасиловал ее в квартире в Лос-Анджелесе в 2004 году.

Крис Нот может лишиться карьеры из-за секс-скандала
Крис Нот может лишиться карьеры из-за секс-скандала / Фото: instagram.com/chrisnothofficial/

Второй инцидент произошел в 20015 году. Тогда актер пригласил молодую девушку Лилли на ужин в ресторан и после пары бокалов предложил послушать музыку у него дома. Там женатый актер набросился на девушку.

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Крис Нот отрицает заявления и называет все сказанное женщинами клеветой. При этом он уже лишился контракта на 12 млн. долларов и его карьера под угрозой.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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