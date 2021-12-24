Сексуализация детей и сцена суицида – самые скандальные проекты Netflix

Крупнейшие скандалы Netflix / Фото: Netflix

Netflix прошел долгий путь от сервиса проката домашнего видео до одной из ведущих компаний в сфере развлечений. Однако вещание на огромную аудиторию влечет за собой большую ответственность. Корпорация производит и показывает телешоу и фильмы на самые разные темы, поэтому всегда находится в центре споров.

Сцена самоубийства в "13 причин почему"

Сериал Netflix 2017 года "13 причин почему" вызвал споры с момента своего анонса. Проект рассказывает историю старшеклассницы Ханны Бейкер, которая записывает серию пленок для однокурсников, объясняющих ее решение покончить с собой.

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Сервис сразу же получил много критики как со стороны зрителей, так и со стороны специалистов в области психического здоровья. Несмотря на эти опасения, Netflix решил включить сцену, в которой главная героиня лишает себя жизни.

Сериал "13 причин почему" подвергся осуждению из-за сцены самоубийства / Фото: Netflix

В 2019 году перед премьерой третьего сезона Netflix опубликовал заявление о том, что из-за замечаний Американского фонда предотвращения самоубийств, они будут редактировать сериал и исключать скандальную сцену.

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Спор о равной оплате труда в "Короне"

Оригинальный сериал Netflix 2016 года "Корона", в котором рассказывается история королевской семьи во времена правления королевы Елизаветы II, является одним из самых популярных проектов сервиса.

В 2018 году сериал оказался в центре внимания, когда стало известно, что Клэр Фой, актрисе, сыгравшей юную королеву Елизавету II, платили гораздо меньше, чем ее коллеге по фильму Мэтту Смиту, сыгравшему молодого принца Филиппа.

Клэр Фой за роль заплатили намного меньше чем Мэтту Смиту / Фото: instagram.com/thecrownnetflix

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Эта новость вызвала возмущение у поклонников Клэр, и они решили создать петицию, которую подписали более 25 тысяч фанатов. Возмущение зрителей вынудило руководство удвоить гонорар Фой, а креативный директор Сюзанн Маки твердо заявила, что теперь никто не получит больше, чем королева.

Типичные стереотипы об аутизме в "Нетипичном"

Оригинальный сериал Netflix 2017 года рассказывает историю подростка с аутичным спектром, который хочет обрести любовь. Несмотря на то, что проект длился четыре сезона, он подвергалось критике с момента создания.

Прежде всего зрителей возмутила игра актера Кейра Гилкриста, которому досталась главная роль. По их мнению, его изобразили, используя все самые распространенные и неверные стереотипы о людях с аутизмом и другими ментальными нарушениями.

Образ главного героя с аутизмом возмутил зрителей "Нетипичного" / Фото: instagram.com/atypicalnetflix/

Особенности этого расстройства, которые проявлялись у героя, были поданы в юмористический форме. Это очень возмутило публику и спровоцировало волну хейта.

Сексуализация "Милашек"

Фильм "Милашки" вызвал бурю критики. В основе сюжета рассказ об Ами, 11-летней сингальской девочке из Парижа, которая пытается найти себя. Она устраивает бунт против мусульманских традиций своей семьи и начинает заниматься современными танцами вместе со своими подружками.

Широкая аудитория негативно отнеслась к образам юных героинь, которые раскрепощенно танцуют в открытых сценических нарядах. Создателей сериала сразу же обвинили в сексуализации маленьких девочек.

Наряды детей в фильме "Милашки" зрители посчитали чересчур откровенными / Фото: Netflix

Заявления режиссера Маймуна Дукуре о том, что ее целью при создании фильма было выступить против сексуализации детей и объединить людей в этой борьбе, не остановил резкую критику зрителей.

Из-за сериала "Эмили в Париже" на Netflix пожаловался украинский Минкульт.