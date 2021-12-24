Минкульт пожалуется на сериал Эмили в Париже из-за украинки-воровки

Продолжение сериала "Эмили в Париже" вызвало настоящий ажиотаж в Украине и все из-за стереотипов, которыми наделили героиню из Киева. Также на такое явление отреагировали и в Минкульте

В Минкульте отреагировали на стереотипное изображение украинки в "Эмили в Париже". / Фото: Скриншот из YouTube, facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

В четвертой серии популярного сериала от Netflix "Эмили в Париже" появился новый персонаж – киевлянка Петра, которая познакомилась с главной героиней на курсах французского языка.

По сюжету, девушки начинают общаться и Петра шокирует Эмили своим "диким" поведением. Создатели проекта изобразили украинку как вульгарно одетую блондинку с клептоманией. В одном эпизоде девушки пошли вместе на шопинг, где Петра предложила Эмили украсть вещи из магазина! Такой стереотипный образ украинки вызвал волну возмущения в Сети и даже в Минкульте.

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Фото: скриншот YouTube

В Telegram министр культуры Александр Ткаченко отметил, что он смотрел первый сезон сериала, однако ко второй части у него возникло несколько замечаний, а именно – к изображению украинки, которое оказалось "неприемлемым и оскорбительным".

Netflix хорошо знаком с Украиной, достаточно сказать, что большинство улиц Парижа в фильме "Последний наемник" снимались в Киеве. К тому же с популяризацией нашей культуры европейцы и американцы должны были слышать о наших художниках и не только. Хотя бы о дирижере Оксане Линив, теннисистке Элине Свитолиной, певице Джамале, дизайнере Вите Кин, – высказался министр.

Фото: скриншот YouTube

Впрочем, по словам Ткаченко, этих фактов, пожалуй, мало, поэтому "придется продолжать бороться со стереотипами".

Если в 90-х и 2000-х украинских парней изображали преимущественно как гангстеров, со временем это изменилось. Однако не в этом случае. В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлемый. А с другой стороны – еще и оскорбительный. Такими будут видеть украинцев за границей? Какие воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть, – добавил политик.

Более того, министр отметил, что уже направил "текст нашей позиции" к компании Netflix.

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Отметим, что роль Петры в сериале исполнила новичок актриса Дарья Панченко, которая ранее снималась во французском детективном проекте – "Астрид и Рафаэлла".

Сюжет "Эмили в Париже"

В сериале рассказывается о девушке Эмили Купер, исполнительный директор по маркетингу в Чикаго. Она неожиданно получает предложение отправиться в Париж вместо своей начальницы. Согласившись, Эмили начинает во Франции вести Instagram-блог и рассказывать о своей новой жизни.

Кадр из нового сезона "Эмили в Париже" / Фото: Netflix

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Впрочем, в другой стране Эмили сталкивается с проблемами, в тому числе языковой барьер и одиночество. Но она всячески пытается влиться в новый коллектив, найти друзей и любовь.