Сексуалізація дітей та сцена суїциду – найскандальніші проекти Netflix

Найбільші скандали Netflix / Фото: Netflix

Netflix пройшов довгий шлях від сервісу прокату домашнього відео до однієї з провідних компаній у сфері розваг. Проте мовлення на величезну аудиторію тягне за собою велику відповідальність. Корпорація виробляє і показує телешоу і фільми на різні теми, тому завжди знаходиться в центрі суперечок.

Сцена самогубства у "13 причин чому"

Серіал Netflix 2017 року "13 причин чому" викликав суперечки з моменту свого анонсу. Проект розповідає історію старшокласниці Ханни Бейкер, яка записує серію плівок для однокурсників, які пояснюють її рішення накласти на себе руки.

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Сервіс одразу отримав багато критики як з боку глядачів, так і з боку фахівців у галузі психічного здоров'я. Незважаючи на ці побоювання, Netflix вирішив увімкнути сцену, в якій головна героїня позбавляє себе життя.

Серіал "13 причин чому" зазнав засудження через сцену самогубства / Фото: Netflix

У 2019 році перед прем'єрою третього сезону Netflix опублікував заяву про те, що через зауваження Американського фонду запобігання самогубствам, вони редагуватимуть серіал і виключатимуть скандальну сцену.

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Суперечка про рівну оплату праці в "Короні"

Оригінальний серіал Netflix 2016 року "Корона", в якому розповідається історія королівської родини за правління королеви Єлизавети II, є одним із найпопулярніших проектів сервісу.

У 2018 році серіал опинився в центрі уваги, коли стало відомо, що Клер Фой, акторці, яка зіграла юну королеву Єлизавету II, платили набагато менше, ніж її колезі Метту Сміту, який зіграв молодого принца Філіпа.

Клер Фой за роль заплатили набагато менше ніж Метту Сміту / Фото: instagram.com/thecrownnetflix

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Ця новина викликала обурення у шанувальників Клер і вони вирішили створити петицію, яку підписали понад 25 тисяч фанатів. Обурення глядачів змусило керівництво подвоїти гонорар Фой, а креативний директор Сюзан Макі твердо заявила, що тепер ніхто не отримає більше, ніж королева.

Типові стереотипи про аутизм у "Нетиповому"

Оригінальний серіал Netflix 2017 розповідає історію підлітка з аутичним спектром, який хоче знайти любов. Незважаючи на те, що проєкт тривав чотири сезони, його критикували з моменту створення.

Насамперед глядачів обурила гра актора Кейра Гілкріста, якому дісталася головна роль. На їхню думку, його зобразили, використовуючи всі найпоширеніші та найбільш неправдиві стереотипи про людей з аутизмом та іншими ментальними порушеннями.

Образ головного героя з аутизмом обурив глядачів "Нетипового" / Фото: instagram.com/atypicalnetflix/

Особливості цього розладу, які виявлялися у героя, були подані у гумористичній формі. Це дуже обурило публіку та спровокувало хвилю хейту.

Сексуалізація "Крихіток"

Фільм "Крихітки" викликав шквал критики. В основі сюжету розповідь про Амі, 11-річну сингальську дівчинку з Парижа, яка намагається знайти себе. Вона влаштовує бунт проти мусульманських традицій своєї сім'ї та починає займатися сучасними танцями разом зі своїми подружками.

Широка аудиторія негативно сприйняла образи юних героїнь, які розкуто танцюють у відкритих сценічних вбраннях. Творців серіалу одразу ж звинуватили у сексуалізації маленьких дівчаток.

Вбрання дітей у фільмі "Крихітки" глядачам здалося надто відвертими / Фото: Netflix

Заяви режисерки Маймун Дукуре про те, що її метою під час створення фільму було виступити проти сексуалізації дітей та об'єднати людей у цій боротьбі, не зупинив різкої критики глядачів.

Через серіал "Емілі в Парижі" на Netflix поскаржився український Мінкульт.