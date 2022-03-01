Сергей Бабкин записал в бомбоубежище песню для Путина: Сколько не живете, все равно умрете!

Сергей Бабкин адресовал песню президенту-агрессору РФ / Фото: instagram.com/babkin_official

Каждый украинский артист пытается достучаться до россиян и Кремля, чтобы те забрали свои войска из Украины и прекратили войну. Раньше Тина Кароль обратилась к Путину и пообещала, что он ответит за все свои мерзкие поступки.

Сейчас к российскому президенту из бомбоубежища обратился Сергей Бабкин. Музыкант исполнил песню "Вечно жить", адресованную Путину и его соратникам.

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В Instagram Бабкин опубликовал видео, где он под гитару спел эту композицию.

Диктатору, – коротко подписал артист.

Далее мы приводим полный текст песни "Вечно жить" из альбома "Ура!" 2004 года (оригинал. – рус. язык):

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Сколько не живете, все равно помрете.

Разве ж не понятно, ведь не вечно править!

Лестно шепчут крысы, лижут попы, писи,

Фу, какая мерзость, преданность и верность.

Королю надо немного, трон и слава богу.

Лучше прирасти, и от ярости

На лбу вздуваются вены, рты плюются пеной,

Ручками по столику бьют, анаболики кучками пьют.

От дуновенья ветра, от предчувствия измены,

Страха перед крахом, когтями в поручни вцепиться…

Психбольницы по вам плачут, вам из окна маячут,

Лягте, отдохните, ну, чего же вы хотите, ну?

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Жить, вот бы вечно жить, по небу плыть,

Быть самым главным на самолете.

Вот бы, вот бы вечно жить, куда хочу рулить,

Я сам, мне не нужны помощники пилота.

Всех в коробочку собрать, зарыть и затоптать,

И больше никогда не вспоминать о них.

Вот бы вот, бы вечно жить, вечно жить

Вечно…

Заняли все места в трамвае и ездиют,

По кругу, по кругу, как будто нет конечных остановок,

А люди не могут с ними долго ехать,

Люди выходят на следующей остановке

И говорят другим — не садитесь к ним,

Там чем-то воняет, всё в плесени и паутине,

Тени, и нету света, и контролеров нету,

Некому проверить наличие билетов.

А трамвай со временем приобретает форму

Жопы, огромной жирной жопы с окнами

И дверями, в глубокой черной яме застряли и

Надолго. Кто-то мечтал о "Волге", но каждый про себя мечтал:

Жить, вот бы вечно жить, по небу плыть,

Быть самым главным на самолете.

Вот бы, вот бы вечно жить, куда хочу рулить,

Я сам, мне не нужны помощники пилота.

Всех в коробочку собрать, зарыть и затоптать,

И больше никогда не вспоминать о них.

Вот бы вот, бы вечно жить, вечно жить

Вечно…

Мира всем нам. Мира всем нам. Мира всем нам, – подытожил Бабкин.

Фолловеры поддержали Бабкина и отметили, что его песня – гениальная:

Наш Высоцкий.

Это гениально. Мира всем нам.

Спасибо, у меня сейчас такая же энергия бурлит, передать этому х*йлу.

Этот психоз прекрасно передан. Вы гений.

Скриншот Instagram

Раньше Монатик написал стихотворение, посвященное войне в Украине. В поэзии артист обратился к российским звездам и призвал не молчать.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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