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"Крики наших детей – это ваша страсть?": Монатик обратился к российским звездам из-за войны в Украине

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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26 февраля, 20:11
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Музыкант написал стихотворение, которое посвятил войне в Украине. В поэзии он обратился к российским артистам и призвал не молчать
Дмитрий Монатик написал стихотворение, которое посвятил войне в Украине.
Дмитрий Монатик написал стихотворение, которое посвятил войне в Украине. / Фото: instagram.com/monatik_official

Уже третий день подряд украинские защитники дают отпор путинским захватчикам. В то же время, наши звезды всячески поддерживают своих соотечественников и армию. Более того, Елена Кравец со слезами на глазах обратилась к российским артистам КВН .

В Instagram Монатик опубликовал трогательное стихотворение, которое посвятил трагическим событиям в Украине из-за нападения Кремля.

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Вы этого хотели,
русская власть?
Помочь нам так сильно?
Не дать нам упасть?

Вы так это видите,
русская власть?
Крики наших детей —
это ваша страсть?

Слёзы наших родных,
Побег из квартир,
наших домов,
которые в дырах
от пуль, ваших бомб.
Города в катакомбах.
Вы об этом мечтали?
Были готовы?

Услышьте меня все,
кто слышит в России:
я на русском пишу
в родной Украине!
Меня не запретили.
Что вы там возомнили?
Чем вас там кормят?
Что вам там внедрили?

Пока нас кормят пулями,
страхом, смертями.
Это спасение, по вашему?
Смотрите-ка сами
своими глазами.
Думайте головой.

Я знаю, в России есть добрые люди
Они не позволят такому пройти стороной.

Об этом кричите.
Прошу, не молчите.
Пока кричат наши дети от взрывов —
Поймите…
Хотя бы слова —
ваша правда,
смелость отныне…
Вы так нужны нам,
Нужны Украине.

Ты этого хотела, русская власть?
Спасти Украину — и пришла убивать.
Сына ждёт мать,
Жена ждёт супруга,
Неужели за все эти года
Нам не понять друг друга?

Вот правда!
Ее распространите!
Весь мир повис на тоненькой нити.
Пока ваши солдаты бьют в наши дома.
Прошу — не молчите!
Это — война!
Не допустите, чтобы в руины превратилась страна!

Горит Киев, пока говорит Киев-Столица,
Но в 21-ом веке нет врага, с которым нельзя договориться!
Правда?

И при всех этих мыслях,
Погибая изнутри.
Я кричу: "Нет войне!"
И ты повтори!

Артист сопроводил свое стихотворение щемящим видеороликом, в котором показана российская техника на улицах украинских городов, разрушения и слезы украинцев.

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Также Монатик отметил в посте российских звезд, среди которых Дима Билан, ZIVERT, Настя Ивлеева, Баста и другие.

Напомним, кроме наших артистов, Украину поддерживают и западные звезды. Так, Арнольд Шварценеггер заявил, что на стороне нашего народа. А Мадонна написала, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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