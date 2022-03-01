Сергій Бабкін записав у бомбосховищі пісню Путіну: Скільки не живете, все одно помрете!

Сергій Бабкін адресував пісню президенту-агресору РФ. / Фото: instagram.com/babkin_official

Кожен український артист намагається достукатися до росіян та Кремля, аби ті забрали свої війська з України і припинили війну. Раніше Тіна Кароль звернулася до Путіна та пообіцяла, що він відповість за всі свої мерзенні вчинки.

Нині ж до російського президента з бомбосховища звернувся Сергій Бабкін. Музикант виконав пісню "Вічно жити", адресовану Путіну та його соратникам.

Реклама

В Instagram Бабкін опублікував відео, де він під гітару заспівав композицію.

Диктатору, – коротко підписав артист.

Далі ми наводимо повний текст пісні "Вічно жити" із альбому "Ура!" 2004 року (оригінал. – рос. мова):

Реклама

Сколько не живете, все равно помрете.

Разве ж не понятно, ведь не вечно править!

Лестно шепчут крысы, лижут попы, писи,

Фу, какая мерзость, преданность и верность.

Королю надо немного, трон и слава богу.

Лучше прирасти, и от ярости

На лбу вздуваются вены, рты плюются пеной,

Ручками по столику бьют, анаболики кучками пьют.

От дуновенья ветра, от предчувствия измены,

Страха перед крахом, когтями в поручни вцепиться…

Психбольницы по вам плачут, вам из окна маячут,

Лягте, отдохните, ну, чего же вы хотите, ну?

Реклама

Жить, вот бы вечно жить, по небу плыть,

Быть самым главным на самолете.

Вот бы, вот бы вечно жить, куда хочу рулить,

Я сам, мне не нужны помощники пилота.

Всех в коробочку собрать, зарыть и затоптать,

И больше никогда не вспоминать о них.

Вот бы вот, бы вечно жить, вечно жить

Вечно…

Заняли все места в трамвае и ездиют,

По кругу, по кругу, как будто нет конечных остановок,

А люди не могут с ними долго ехать,

Люди выходят на следующей остановке

И говорят другим — не садитесь к ним,

Там чем-то воняет, всё в плесени и паутине,

Тени, и нету света, и контролеров нету,

Некому проверить наличие билетов.

А трамвай со временем приобретает форму

Жопы, огромной жирной жопы с окнами

И дверями, в глубокой черной яме застряли и

Надолго. Кто-то мечтал о "Волге", но каждый про себя мечтал:

Жить, вот бы вечно жить, по небу плыть,

Быть самым главным на самолете.

Вот бы, вот бы вечно жить, куда хочу рулить,

Я сам, мне не нужны помощники пилота.

Всех в коробочку собрать, зарыть и затоптать,

И больше никогда не вспоминать о них.

Вот бы вот, бы вечно жить, вечно жить

Вечно…

Миру всім нам. Миру всім нам. Миру всім нам, — підсумував Бабкін.

Фоловери підтримали Бабкіна та зазначили, що його пісня – геніальна:

Наш Висоцький.

Це геніально. Миру всім нам.

Дякую, у мене зараз така ж енергія вирує, передати цьому х*йлу.

Цей психоз прекрасно переданий. Ви геній.

Скріншот Instagram

Раніше Монатик написав вірш, який присвятив війні в Україні. У поезії артист звернувся до російських зірок та закликав не мовчати.

Любі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо і допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – віримо в ЗСУ!

Пам'ятайте, оперативна інформація – врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.