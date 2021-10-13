Сериал Игра в кальмара побил рекорд Netflix. Какие проекты он обогнал

Какие проекты Netflix обогнал сериал "Игра в кальмара" / Фото: Коллаж: Сегодня

Совсем недавно мы публиковали обзор редакции на сериал "Игра в кальмара", где отметили, что проект стал одним из самых популярных сериалов стриминговой платформы Netflix. Так вот, теперь он официально самый популярный. Об этом говорится на официальной странице Netflix в Twitter.

"Игра в кальмара" обогнал костюмированную драму "Бриджертоны", действие которой происходит в альтернативном Лондоне эпохи Регентства.

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Не так давно все говорили о "Бриджертонах", как о новом проекте, завоевавшем бешеную популярность. Первый сезон просмотрело 82 миллиона домохозяйств, долгое время проект был лидером Netflix.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

Еще один сериал, который также имел бешеный успех – "Ведьмак". Он был рекордсменом до "Бриджертонов", за первые 28 дней его посмотрели 78 миллионов подписчиков Netflix.

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Кадр из сериала "Ведьмак" / Фото: YouTube

Еще один крупный хит Netflix – сериал "Люпен" с Омаром Си (70 млн).

"Люпен" / Фото: Netflix

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И, конечно же, популярная драма об одаренной девушке-шахматистке - "Ход королевы" (62 млн).

Кадр из сериала "Ход королевы" / Фото: Imdb.com

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