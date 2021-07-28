Сестра Наташи Королевой прилетела из США в Украину: почему Ирина Порывай пропала с радаров

Ирина Порывай была популярной артисткой в начале 90-х, но затем внезапно перестала появляться на ТВ и давать концерты. Сестра Наташи Королевой рассказала, почему она в те годы уехала в Америку

Ирина Порывай приехала в Украину из США / Фото: ТСН, Скриншот из YouTube

Ирина Порывай была известна под псевдонимом Руся. Она была одной из первых украинских звезд, которая собрала аншлаговый концерт во Дворце Спорта в Киеве. В 1991 году артистка собирает стадионы, но потом внезапно уезжает в Канаду, где записывает альбом "Руся".

Руся участвовала в известных музыкальных фестивалях, выступала на главных концертных площадках страны, в том числе и со своей сестрой – Наташей Королевой, супруг которой недавно показал милое совместное фото.

Но почему Ирина вдруг исчезла со всех радаров? В сюжете ТСН говорится о том, что артистка уехала сначала в Канаду, чтобы записать альбом. В 1988 году у Ирины родился сын с синдромом ДЦП – они с супругом надеялись, что смогут вылечить ребенка в Канаде. К сожалению, мальчик скончался в возрасте 10 лет.

Позже у Ирины умирает отец – девушка едет в США, в Майами, чтобы поддержать мать, которая осталась совсем одна. В 2004 году у Порывай родился сын Матвей – мальчику поставили диагноз аутизм. Тогда артистка поняла, что ей придется забыть о сцене на долгие годы.

У старшего сына Матвея аутизм и как-то оно затянуло и дети маленькие, ну куда? Надо на терапию возить, надо лечить и все, — рассказала Ирина.

В 2006 году у Ирины родилась дочь София. Сейчас Ирина занимается помощью украинским эмигрантам в США, руководит хором в пригороде Майами и даже записывает новые песни.

Напомним, мама Наташи Королевой в вышиванке восхитила Сеть песнями на украинском языке.