Сестра Жанны Фриске снова беременна после выкидыша

Наталья Фриске подтвердила свою первую беременность. / Фото: Instagram

Еще не все успели отойти от новости о долгожданной беременности Рианны, как здесь сестра Жанны Фриске порадовали фанов.

35-летняя Наталья Фриске рассказала о своей беременности довольно оригинально. В Instagram она опубликовала фото, где предстала в образе сказочной феи.

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Кстати говоря, в кадре она оказалась абсолютно обнаженной! Единственным украшением стали прозрачные крылья за спиной. Однако все внимание публики было приковано к животику Фриске. Очевидно, Наташа уже на последних сроках беременности.

Будущая мамочка призналась, что хотела оставить в секрете радостное событие, но в Сети уже начали распространяться слухи об этом. Поэтому она отважилась сообщить о беременности публично.

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Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз. Не хотела его ни с кем делить, но наша любимая "пресса" не может жить спокойно, нужно обязательно влезть своими грязными языками и все испортить... Ну что ж, скрывать уже нет смысла. Да, я жду малыша, и очень счастлива. Я долго ждала этого прекрасного подарка и очень оберегала его от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже, – написала Фриске.

Ходили слухи, что Наташа была замечена в центре ЭКО, где в свое время процедуру делала ее покойная сестра.

Кратко о Наталье Фриске

Наталья – младшая сестра Жанны. Фриске-младшая пробовала свои силы в шоу-бизе, но впоследствии она предпочла работу стилиста.

Наталья и Жанна Фриске. Фото: Instagram

Однако в 2018 году Наталья решила взять реванш и удивила публику дуэтной композицией "Две планеты". Тогда и заговорили о ее возвращении на сцену.

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Напомним, Наталья многие годы пыталась стать мамой. Через два месяца после смерти Жанны в 2015 году у нее произошел выкидыш. Фриске тяжело переживала утрату близкого человека. Ударом стали еще публичные скандалы с Дмитрием Шепелевым.

Известно, что три года назад Наталья Фриске развелась с мужем, сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. Однако впоследствии она смогла снова обрести счастье – сейчас женщина в отношениях с Александром Титовым.

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Напомним, также ходят слухи о беременности телеведущей Регины Тодоренко. Действительно ли это так – читайте здесь.