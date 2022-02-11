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Регина Тодоренко действительно беременна? Вот доказательства

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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11 февраля, 19:46
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В Сети уже несколько недель ходят слухи, что у семьи Тодоренко и Топалова будет пополнение. Действительно ли телеведущая во второй раз станет мамой?
Уже несколько месяцев публика думает, действительно ли Регина Тодоренко беременна.
Уже несколько месяцев публика думает, действительно ли Регина Тодоренко беременна. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Впервые слухи о беременности Регины Тодоренко появились в Telegram-канале "Только никому" в январе. Сама телеведущая не дает никаких комментариев по этому поводу.

А вот по информации других инсайдеров, Регина и Влад действительно готовятся стать родителями во второй раз, но радостную новость они планировали сообщить в марте в интервью одному из российских журналов. В то же время PR-менеджер артистки Нина Пономарева говорит, что ей ничего не известно о беременности Тодоренко.

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Действительно ли Регина ждет появления еще одного малыша – точно не известно. Однако фаны заметили, что Тодоренко сейчас начала реже постить откровенные фото. А если делится новыми кадрами, то прикрывает животик.

Регина Тодоренко рассказала, как Влад Топалов помог ей справиться с комплексами
Регина Тодоренко рассказала, как Влад Топалов помог ей справиться с комплексами / Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Также появление звезды в новом сезоне российского шоу "Маска" подлило масла в огонь. Telegram-канал "Звездач" опубликовал фото звезды из нового выпуска проекта, где у нее виден кругленький животик, который, очевидно, она пыталась спрятать за футболкой оверсайз и пиджаком, но не очень то и получилось

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Скриншот Telegram-канал "Звездач"

Напомним, во время первой беременности Тодоренко максимально долго скрывала живот. Она носила мешковатую одежду, делала фото с определенного ракурса, чтобы не выдать свою тайну.

У Регины Тодоренко и Влада Топалова есть один сын – Михаил. Мальчик родился 5 декабря 2018 года. Ранее в интервью ТВ-звезда неоднократно говорила, что хочет стать многодетной мамой.

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Между прочим раньше Тодоренко уже подогревала слухи о своей беременности новыми фото.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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