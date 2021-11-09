Сеть смутило новое видео Тины Кароль: "К чему этот эротический посыл?"

В Сети не оценили новое видео Тины Кароль / Фото: instagram.com/_fantina

На фан-странице Тины Кароль опубликовали новое видео певицы под песню "Двойной рай", на которую она недавно презентовала клип. Артистка появилась в черном облегающем костюме, образ дополнила красная помада.

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Поклонники редко критикуют эксперименты артистки, но в этот раз образ Тины Кароль многие назвали вульгарным.

"Вульгарности нет предела. Не та Тина что была когда-то! Грустно"

"Что-то пошло не так, Тина, что дальше?"

"Ей так это не идет"

" Но они же смотрятся как мамы с сыном. К чему этот эротический посыл? Нелепо и неприятно выглядит"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, на днях Тина Кароль ответила на множество вопросов поклонников и призналась, что недавно была влюблена, но отношения уже закончились. Этому и посвящен ее новый альбом.

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