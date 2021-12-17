Шэрон Стоун посмеялась над современными мужчинами в Инстаграм

Актриса Шэрон Стоун / Фото: Getty Images

63-летняя Шэрон Стоун, которую папарацци поймали полуобнаженной на пляже во Франции во время фотосессии, решила пошутить над мужчинами.

В своих Instastories голливудская актриса опубликовала забавный мем, в котором показали различие мужчин в прошлом и сейчас.

Реклама

Скриншот – instagram.com/sharonstone

Похоже, 63-летняя звезда фильма "Основной инстинкт", разделяем мнение о том, что в наше время представители мужского пола стали совсем не похожи на прошлые поколения.

Также глядя на Instagram Стоун, можно заметить, что с чувством юмора у актрисы все в порядке. Она часто делает репосты забавных картинок, видео и мемов в своих историях.

Стоит отметить, что в публикациях в ленте Шэрон предпочитает иногда поднимать серьезные темы. Актриса часто призывает подписчиков принять участие в благотворительных акциях и показывает свою социальную позицию.

Реклама

Мы также писали, что Шэрон Стоун потеряла маленького племянника – сына ее брата. Мальчик был здоров, но буквально за пару дней ему стало плохо, отказали все органы. Позже Шэрон призналась, что органы 11-месячного Ривера семья пожертвовала нуждающимся.

Еще новости о Шэрон Стоун: