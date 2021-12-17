Шерон Стоун посміялася з сучасних чоловіків в Інстаграм

Акторка Шерон Стоун / Фото: Getty Images

63-річна Шерон Стоун, яку папараці впіймали напівоголеною на пляжі у Франції під час фотосесії вирішила пожартувати з чоловіків.

У своїх Instastories голлівудська актриса опублікувала кумедний мем, у якому показали різницю чоловіків у минулому і зараз.

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Скріншот – instagram.com/sharonstone

Схоже, 63-річна зірка фільму "Основний інстинкт" поділяємо думку про те, що в наш час представники чоловічої статі стали зовсім не схожі на минулі покоління.

Також дивлячись на Instagram Стоун можна помітити, що з почуттям гумору в актриси все гаразд. Вона часто робить репости кумедних картинок, відео та мемів у своїх історіях.

Варто зазначити, що в публікаціях у стрічці Шерон вважає за краще іноді порушувати серйозні теми. Актриса часто закликає передплатників взяти участь у благодійних акціях та показує свою соціальну позицію.

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Ми також писали, що Шерон Стоун втратила маленького племінника – сина її брата. Хлопчик був здоровим, але буквально за пару днів йому стало погано, відмовили всі органи. Пізніше Шерон зізналася, що органи 11-місячного Рівера сім'я пожертвувала нужденним .

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