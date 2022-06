Шикарная карета, звездные гости и море цветов: Бритни Спирс показала их с Сэмом Асгари свадебное видео

Бритни Спирс вышла замуж и показала, как это было / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс и Сэм Асгари устроили красивое, трогательное и яркое празднование своего бракосочетания, при этом на самом торжестве было не так уж и много людей. Как пишут некоторые СМИ, важное событие пара отметила в кругу 50 человек.

На свадьбу Бритни и Сэм пригласили многих знаменитостей, которые все время поддерживали певицу, пока она была под опекой отца и не могла распоряжаться своей жизнью (а это длилось целых 13 лет!). Так, в списки приглашенных включили Донателлу Версаче, Мадонну, Селену Гомес, Кристину Агилеру, Дрю Бэрримор, Пэрис Хилтон с мамой Кэти Хилтон, а также мужа светской львицы Картера Реума и других.

Реклама

На цереомнию Бритни приехала будто принцесса – в шикарной карете, украшенной цветами в упряжке с белой лошадью. Алтарь молодоженов также был украшен огромным количестивом цветов. Спирс надела свадебное платье от Versace и шла к алтарю под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love. Под эту же песню и был смонтирован видеоролик.

Известно, что родителей и сестры Бритни на церемонии, конечно же, не было. При этом, Спирс позвала на свадьбу своего старшего брата Брайана.

Реклама

К слову, на церемонии не обошлось без неприятных инцидентов. Бывший муж Бритни Спирс ворвался на свадьбу певицы и пытался сорвать праздник.