Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Экс-муж Бритни Спирс пытался сорвать ее свадьбу (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 июня, 07:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Икона 2000-х и ее бойфренд Сэм Асгари наконец-то решились в этом году стать официально мужем и женой. Однако их праздник не обошелся без скандалов
Джейсон Александр пытался испортить Бритни Спирс ее свадьбу с Сэмом Асгари
Джейсон Александр пытался испортить Бритни Спирс ее свадьбу с Сэмом Асгари / Фото: Getty Images, instagram.com/samasghari

Действительно, свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари – это одно из самых ожидаемых событий года. Подготовку к празднику парочка начала еще прошлой осенью, после освобождение звезды от опеки отца. Все были уверены, что молодожены удивят всех, устроив что-то грандиозное. Но не так случилось, как думалось.

Во многих западных СМИ распространилась информация, что Бритни и Сэм собрались связать себя браком 9 июня. Впрочем, мероприятие было закрыто. На церемонию бракосочетания они пригласили только ближайших людей.

Реклама

Бритни Спирс и Сэм Асгари должны были сыграть тайную свадьбу 9 июня
Бритни Спирс и Сэм Асгари должны были сыграть тайную свадьбу 9 июня / Фото: instagram.com/britneyspears

Все бы ничего, но первый муж Спирс Джейсон Александр решил немного "разбавить" праздник поп-дивы. Он ворвался в дом, в котором была запланирована церемония, начал вести прямой эфир в Instagram и всюду искать бывшую возлюбленную, сообщает TMZ .

Он говорил охранникам, которые там были, будто Бритни сама его пригласила и что она была его первой и единственной женой.

Реклама

Джейсон чуть не сорвал свадьбу Бритни! Но его вовремя вывели охранники. Как сообщает издание, впоследствии на место происшествия приехали полицейские. Скорее всего, мужчину ждет иск за незаконное проникновение на частную территорию.

Кратко о Бритни и Джейсоне

Спирс вышла замуж за этого мужчину, когда ей было 22 года. Джейсона артистка знала с детства, тоже их родители дружили. Однажды в 2004 году они встретились после долгой разлуки и так оторвались в Лас-Вегасе, что на "хмельное" утро проснулись мужем и женой! Это было первое и самое короткое замужество Спирс. Друг детства культовой звезды был ее мужем всего 55 часов. Певица с ужасом поняла, что натворила и разорвала спонтанный брак через адвокатов.

Реклама

Бритни и Джейсон были в браке всего 55 часов!
Бритни и Джейсон были в браке всего 55 часов! / Фото: Pinterest

Известно, что у Джейсона Александра несколько раз возникали проблемы с законом. В 2015 году его арестовали за нападение. В тюрьме он был три месяца.

В феврале 2021 года его задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Позже его арестовали из-за того, что он не согласился сдавать анализ на уровень алкоголя в крови, что в штате Теннесси считается нарушением Гражданского кодекса.

Напомним, еще Бритни была замужем за танцором Кевином Федерлайном, от которого она родила двух сыновей.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять