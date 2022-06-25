Шубка как у Лободы: Анна Asti стала клоном певицы (видео)

Анна Asti копирует Светлану Лободу / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Уже не первый раз фанаты Анны Дзюбы подмечают ее невероятное сходство со Светланой Лободой. Это случилось сразу же после того, как певица покинула популярный дуэт и сменила имидж.

Не только черты лица и белоснежные волосы объединяют двух исполнительниц. Все чаще Анна Asti появляется на своих концертах в нарядах точь-в-точь, как у Лободы.

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На последнем выступлении Дзюбы в честь дня ее рождения зрители растерялись, ведь сперва подумали, что перед ними другая певица.

Так, артистка примерила кожаные легинсы и белую шубу, образ дополнили солнцезащитные очки...но, кажется, где-то мы такое уже видели. Ах да, еще в декабре точно также уже появлялась Лобода. Складывается впечатление, что все наряды Дзюба берет у коллеги в аренду.

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Скриншот из видео

Поклонники певицы-перебежчицы шепчутся: стилисты Анны просто перестали заморачиваться над ее образами и черпают вдохновение у создателей сценических нарядов Лободы.

Стоит отметить, что кардинальное отличие между двумя исполнительницами все же есть. После полномасштабного вторжения РФ в Украину, Лобода вернулась на Родину. В то же время экс-солистка Artik&Asti записывает дуэты с Киркоровым, поет для рашистов и устраивает громкие вечеринки.

Ранее мы рассказывали, что Нателла Крапивина назвала Анну Asti располневшей копией Светланы Лободы.