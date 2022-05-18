Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Риека - Украина: онлайн 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Вакарчук на АЭС

Спейси вернулся

Смита отменяют?

Секрет Камалии

Трек Måneskin
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Испанский стыд! Нателла Крапивина назвала Анну Asti располневшей копией Светланы Лободы

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 мая, 15:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская певица Анна Дзюба хотела всех удивить кардинальным перевоплощением после ухода из группы, но что-то пошло не так. Она стала для многих просто посмешищем
Крапивина пристыдила Анну Asti за клонирование Лободы
Крапивина пристыдила Анну Asti за клонирование Лободы / Фото: Коллаж: Сегодня

Анна Дзюба ушла в сольное плавание после распада "старого" Artik & Asti. Она сменила имидж (покрасилась в блондинку и начала надевать секси-наряды) и записала свой первый трек . Но никакого фурора "звезда" не произвела – фаны разочарованы и уже назвали ее плагиатором.

Впоследствии артистка придумала новую тактику, как покорить публику – она решила записать дуэт с путинистом Филиппом Киркоровым . Вместо того, чтобы призвать россиян прекратить войну на ее же Родине, Аня выбрала сторону зла, потому что для нее карьера на России дороже.

Реклама

Но даже сотрудничество с Киркоровым не помогло Анне Asti прославиться, как сольной певице. Она так и остается для всех "копией Светланы Лободы". Этот факт подтвердила продюсер Нателла Крапивина.

На днях Анна Asti засветилась на музыкальном фестивале "ЖАРА". Она спела на сцене, а также сфотографировалась со своим кумиром Филиппом Киркоровым, который тоже был на мероприятии.

В Instastories Крапивина опубликовала скриншоты с Анной Asti и пошутила, будто артистка "украла" образ у Светланы Лободы.

Реклама
Скриншот Instagram

На секунду подумала, что это Лобода. А нет! Это украинская певица Анна Asti отлично вжилась в ее образ. Светлана Лобода тебя клонировали, – смеясь прокомментировала Нателла.

Также Крапивина вспомнила и Филиппа Киркорова, назвав его "незнакомцем". Раньше у них уже был конфликт после которого, Нателла объявила о прекращении сотрудничества с Лободой.

Скриншот Instagram

Слегка располневшая Светлана Лобода на фото с таинственным незнакомцем.

Возможно, через такой хейт у Анны Дзюбы наконец-то проснется совесть (если она у нее есть) и вся эта критика заставит ее прозреть и говорить о войне.

Напомним, ранее Нателла Крапивина наехала на Андрея Данилко, который сказал, что ей нужно меньше нюхать.

Реклама

Кстати, ходили слухи, что у продюсера проблемы с российским гражданством.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять