Синди Кроуфорд призвала помогать украинским беженцам

Синди Кроуфорд поддержала Украину / Фото: instagram.com/cindycrawford

Западные знаменитости продолжают поддерживать Украину. Синди Кроуфорд в Instagram призвала помогать украинцам, которые из-за войны покинули свои дома.

Как отметила американская супермодель, она несколько дней не делала никаких постов в соцсетях и думала, чем может быть полезной.

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Скриншот: InstagramНазвание

Когда я прилетела домой на этой неделе и посмотрела в окно, я увидела эти небесные облака и посмотрела вниз на нашу прекрасную планету… и единственное, о чем я могла думать, это молитва. Молитесь об исцелении и напоминайте себе, что мы больше похожи, чем различны, и что, паря в облаках, мы все делим эту планету. Я продолжу добавлять ресурсы и организации для поддержки беженцев в Украине на своей странице

Ранее супермодель публиковала список организации, которые помогают украинцам.

Напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов на помощь украинцам. Также звезда "Друзей" Дженнифер Энистон присоединилась к поддержке нашего народа. Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям

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