Сине-желтое настроение: Елизавета II появилась в метро в наряде самых трендовых оттенков весны

Елизавета ІІ появилась в наряде цветов украинского флага / Фото: Getty Images
24 мая в Лондоне откроют линию метро, названную в честь королевы Великобритании. Вместе со своим сыном, принцом Эдвардом, Ее Величество посетила мероприятие в честь завершения строительства линии.
Британская королевская семья не раз выражала поддержку народу Украины, пострадавшему из-за войны, развязанной Россией. Флаги Украины теперь можно встретить во многих крупных городах не только Европы, но и мира. Цвета украинского флага – синий и желтый, несмотря на весь ужас ситуации, стали трендовыми.
Кажется, стилисты Ее Величества решили быть в тренде и подобрали королеве наряд цветов флага Украины.
Королева надела желтый костюм и шляпку, украшенную цветами ярко-синего оттенка.
Появление Ее Величества в метро – редкий случай. К слову, в этот раз королева снова была с тростью в руках. Ранее появилась информация, что у Елизаветы II ухудшилось здоровье, после чего она стала появляться на публике с палочкой.
Ранее в Сети появилось фото, на котором Елизавета II загадочно улыбается – узнайте секрет этого снимка.