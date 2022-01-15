"Сказал, что ему нравится президент России": Кондратюк вспомнил скандальное заявление Данилко

Игорь Кондратюк назвал весь украинский шоу-бизнеса "ватным" / Фото: YouTube

Недавно стало известно, что Ани Лорак возвращается в Украину с концертами. Игорь Кондратюк назвал это "дикостью" и "неуважением" со стороны певицы.

Вообще почти весь украинский шоу-бизнес продюсер считает "ватным". Об этом он сказал в шоу "Антиподи", опубликованном в YouTube-канале "Ісландія ТВ".

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Ватноватый – весь украинский шоу-биз, за исключением буквально некоторых персонажей, был во времена, когда нам не надо было делать свой выбор, – заявил Кондратюк.

Телеведущий также рассказал о своих отношениях с Андреем Данилко. По его словам, много лет назад, когда артист еще не был таким популярным, они вместе пили чай и разговаривали о проектах друг друга и Данилко похвалил "Караоке на майдане".

Вспомнил Игорь Кондратюк и высказывание Данилко о президенте России, которое ему очень не понравилось.

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Он давным-давно, задолго до 14-го года, сказал, что ему нравится молодой президент России. Меня это немного резануло – я такой, что мне президенты России не нравятся и никогда не нравились, – поделился Кондратюк.

Он добавил, что не понимает, зачем говорить о таком публично, но подчеркнул, что Данилко имел в виду "историю с Кучмой", который в то время надоел украинцам.

Игорь Васильевич упомянул и Ваню Дорна, который в числе прочих украинских звезд, спокойно гастролирует в РФ, несмотря на войну и оккупацию украинских территорий.

Метания были у Вани Дорна... Он говорил: "У меня презентация в Питере. Новый альбом..." Я говорю: "Ваня, моя позиция – нет", – рассказал о диалоге с певцом Кондратюк.

По мнению продюсера, артисты очень преданы своей аудитории и не могут отказаться выступать в стране-агрессоре. Таких звезд он называет "овцами, которым пофигу, что происходит внизу".

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Похожее мнение ранее выразил певец Павло Зибров.