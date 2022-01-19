Сколько зарабатывает София Стужук: блогер назвала суммы в долларах

София Стужук / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

София Стужук, которая нарвалась на хейт поклонников из-за отдыха в Карпатах без детей, решила ответить на вопросы фанатов о своем заработке.

В Instastories кто-то из фолловеров поинтересовался у Стужук о том, сколько на самом деле она получает за ведение своего блога.

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По-разному на самом деле. В зависимости от того, сколько стараюсь. Могу 20 тыс.$ за месяц заработать, а могу и 200, – ответила пользователям София.

Скриншот – instagram.com/sofia_stuzhuk/

Доход блогер получает не только от Instagram, но и в других отраслях: на инвестициях, на продаже одежды и косметики и сетевом бизнесе.

Кроме того, некоторые вещи, как принято у всех блогеров, Стужук получает от компаний бесплатно. Например, автомобиль Toyota девушка получила за свое сотрудничество с брендом пищевых добавок.

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Все остальное – дом, машину маме и еще одно авто, – как говорит София, она приобрела сама и за свои заработанные деньги.

Однако, как отметила Стужук, сейчас ее доходы упали, так как она расслабилась, и ей снова придется собраться с силами.

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Ранее мы писали о том, что София Стужук снова попала под удар – фанаты раскритиковали ее за фото в нижнем белье на фоне заснеженных Карпат.