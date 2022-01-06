София Стужук покрасовалась аппетитными ягодицами на фоне заснеженных гор, но фаны это не оценили

Популярная украинская блогер решила продемонстрировать поклонникам свою фигуру после похудения и выставила фото в нижнем белье на всеобщее обозрение

София Стужук показала фото в белье / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Блогер София Стужук, которую подозревают в романе с бывшим мужем Саши Бо Игорем Пустовитом, решила показать фолловерам результат своего похудения.

На своей странице в Instagram София поделилась фото в нижнем белье на фоне заснеженных карпатских гор.

Реклама

Новости на сегодня: Я похудела и сейчас нравлюсь себе больше, чем когда-либо в жизни. Я счастлива. Мы снова в Буковеле, – написала под фотографиями Стужук.

Фото – instagram.com/sofia_stuzhuk

Блогер не стесняется показать свои прелести в социальных сетях – София рекламирует белье и купальники, делает сексуальные снимки на пляже и не боится продемонстрировать наготу.

Фото – instagram.com/sofia_stuzhuk

По мнению многих своих поклонников девушка злоупотребляет тем, что показывает свое тело публике и выставляет достаточно откровенные фото в Сети.

"Через 20 лет дети будут показывать фото вашим внукам. И будут говорить – это бабушка ваша с голым задом на всю страну"

"Зачем такое выставлять! Видимо, только такие фото набирают лайки"

"Стыдоба оденься!"

"Что за привычка жопой светить перед камерой?"

"Свят вечер баба, что ты закидываешь!"

Скриншот- instagram.com/sofia_stuzhuk

Хотя были и те поклонники, которые похвалили Стужук и сделали комплименты ее похудевшей фигуре.

Реклама

Напомним, что ранее София сделала себе пластическую операцию и изменила форму груди.