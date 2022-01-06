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София Стужук покрасовалась аппетитными ягодицами на фоне заснеженных гор, но фаны это не оценили

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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6 января, 16:04
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Популярная украинская блогер решила продемонстрировать поклонникам свою фигуру после похудения и выставила фото в нижнем белье на всеобщее обозрение
София Стужук показала фото в белье
София Стужук показала фото в белье / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Блогер София Стужук, которую подозревают в романе с бывшим мужем Саши Бо Игорем Пустовитом, решила показать фолловерам результат своего похудения.

На своей странице в Instagram София поделилась фото в нижнем белье на фоне заснеженных карпатских гор.

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Новости на сегодня: Я похудела и сейчас нравлюсь себе больше, чем когда-либо в жизни. Я счастлива. Мы снова в Буковеле, – написала под фотографиями Стужук.

Фото – instagram.com/sofia_stuzhuk

Блогер не стесняется показать свои прелести в социальных сетях – София рекламирует белье и купальники, делает сексуальные снимки на пляже и не боится продемонстрировать наготу.

Фото – instagram.com/sofia_stuzhuk

По мнению многих своих поклонников девушка злоупотребляет тем, что показывает свое тело публике и выставляет достаточно откровенные фото в Сети.

  • "Через 20 лет дети будут показывать фото вашим внукам. И будут говорить – это бабушка ваша с голым задом на всю страну"
  • "Зачем такое выставлять! Видимо, только такие фото набирают лайки"
  • "Стыдоба оденься!"
  • "Что за привычка жопой светить перед камерой?"
  • "Свят вечер баба, что ты закидываешь!"
Скриншот- instagram.com/sofia_stuzhuk

Хотя были и те поклонники, которые похвалили Стужук и сделали комплименты ее похудевшей фигуре.

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Напомним, что ранее София сделала себе пластическую операцию и изменила форму груди.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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