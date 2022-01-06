Слава Каминская поддержала Ани Лорак: Все временно – политика, взгляды, телевидение

Слава Каминская выставила фото с Лорак / Фото: instagram.com/babaslavka
Певица Ани Лорак шокировала публику тем, что впервые за много лет решила провести концертный тур в Украине. Многие украинцы не поддержали такую инициативу исполнительницы и настроены достаточно негативно.
А вот экс-солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская решила высказать свою поддержку Лорак и выставила совместное фото с ней в своем Instagram.
Вы можете #говоричиохочешь, как бы, что не происходило, есть голос страны в нашей стране и мы не ценим то, что имеем! Все временно, политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак артистка! И видимо вакуум информационный- это про нас! Я, кстати, пою лучше, чем дерусь, – заявила под фото Каминская.
Поклонники певицы такого поступка точно не оценили и засыпали Каминскую гневными комментариями.
- "Разочаровалась. Отписываюсь"
- "Ну как бы не в нашей стране она голос, это точно"
- "А есть совесть и честь! Хорошо говорить, когда война тебя не коснулась!"
- "Фотка с Лорак это зашквар"
- "Весьма сомнительная компания"
Напомним, что приезд Ани Лорак в Украину с концертами вызвал волну негодования не только среди украинских слушателей, но и среди знаменитостей. Так, продюсер Игорь Кондратюк высказался по поводу выступлений исполнительницы в Украине.