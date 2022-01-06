Слава Каминская поддержала Ани Лорак: Все временно – политика, взгляды, телевидение

Слава Каминская выставила фото с Лорак / Фото: instagram.com/babaslavka

Певица Ани Лорак шокировала публику тем, что впервые за много лет решила провести концертный тур в Украине. Многие украинцы не поддержали такую инициативу исполнительницы и настроены достаточно негативно.

А вот экс-солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская решила высказать свою поддержку Лорак и выставила совместное фото с ней в своем Instagram.

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Вы можете #говоричиохочешь, как бы, что не происходило, есть голос страны в нашей стране и мы не ценим то, что имеем! Все временно, политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак артистка! И видимо вакуум информационный- это про нас! Я, кстати, пою лучше, чем дерусь, – заявила под фото Каминская.

Поклонники певицы такого поступка точно не оценили и засыпали Каминскую гневными комментариями.

"Разочаровалась. Отписываюсь"

"Ну как бы не в нашей стране она голос, это точно"

"А есть совесть и честь! Хорошо говорить, когда война тебя не коснулась!"

"Фотка с Лорак это зашквар"

"Весьма сомнительная компания"

Скриншот – instagram.com/babaslavka

Напомним, что приезд Ани Лорак в Украину с концертами вызвал волну негодования не только среди украинских слушателей, но и среди знаменитостей. Так, продюсер Игорь Кондратюк высказался по поводу выступлений исполнительницы в Украине.