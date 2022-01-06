Слава Камінська підтримала Ані Лорак: Все тимчасово – політика, погляди, телебачення

Слава Камінська виставила фото з Лорак / Фото: instagram.com/babaslavka

Співачка Ані Лорак шокувала публіку тим, що вперше за багато років вирішила провести концертний тур в Україні . Багато українців не підтримали таку ініціативу виконавиці та налаштовані досить негативно.

А ось екссолістка гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська вирішила висловити свою підтримку Лорак і виставила спільне фото з нею у своєму Instagram.

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Ви можете #говоричіохочеш, як би, що не відбувалося, є голос країни в нашій країні і ми не цінуємо те, що маємо! Все тимчасово, політика, погляди, телебачення! Ані Лорак артистка! І мабуть вакуум інформаційний – це про нас! Я, до речі, співаю краще, ніж б'юся, – заявила під фото Камінська.

Шанувальники співачки такого вчинку точно не оцінили та засипали Камінську гнівними коментарями.

"Розчарувалася. Відписуюсь"

"Ну як би не в нашій країні вона голос, це точно"

"А є совість і честь! Добре говорити, коли війна тебе не торкнулася!"

"Фотка з Лорак це зашквар"

"Дуже сумнівна компанія"

Скриншот – instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, що приїзд Ані Лорак в Україну з концертами викликав хвилю обурення не лише серед українських слухачів, а й серед знаменитостей. Так, продюсер Ігор Кондратюк висловився з стосовно виступів виконавиці в Україні.