Слава Каминская резко ответила хейтерам, осуждающим ее отъезд: Это цинизм , а не патриотизм!

Слава Каминская. / Фото: instagram.com/babaslavka

Певица и мать двоих детей Слава Каминская была вынуждена покинуть Украину ради безопасности своих детей. Исполнительница старается поддерживать украинцев информационно и активно делится новостями в Instagram.

Однако позицию Каминской нравится не всем ее подписчикам. В соцсети певицу часто критикуют за ее отъезд, а также зато, что она до сих пор публикует посты на русском языке.

Реклама

Многочисленные негативные комментарии не на шутку разозлили Славу и она решила высказать все, что накипело в посте.

По словам певицы, в то время, когда все украинцы должны объединиться против общего врага, люди своим негативном сеют панику и ненависть друг к другу.

Вместо того , чтобы поддерживать друг друга , вы сами распространяете фейковую информацию о том , кто куда выехал и какую границу пересёк. Это цинизм , а не патриотизм. Вы упрекаете меня в языке, на котором я говорю – это фашизм, а не патриотизм! Одесса , Крым ,Донбасс и Харьков тоже говорят на русском и все мы – это УКРАИНА ! Задумайтесь о том , что руки опускаются именно из-за таких , как вы. Вам нужны зрелища , а многим людям сейчас хлеб , который не пахнет языком ! – обратилась к хейтерам Каминская.

Исполнительница обратила внимание на то, что не всем, кто сейчас вынужденно ехал за границу приходится легко. Поэтому, по словам Каминской, необходимо сейчас сосредоточиться на помощи другим, а не на осуждении.

Реклама

Напомним, ранее экс-солистки дуэта "НЕАНГЕЛЫ" сообщили о своем примирении и сейчас поддерживают друг друга.