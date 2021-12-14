Слава Каминская счастлива с бывшим мужем: певица поделилась новым семейным фото

Слава Каминская и ее бывший муж Эдгар / Фото: instagram.com/babaslavka

Экс-участница "НЕАНГЕЛОВ" Слава Каминская вновь подогрела слухи о воссоединении со своим бывшим мужем Эдгаром Каминским. Певица говорила, что между ними сохранились теплые отношения, но поклонники ведь только и ждут новости о том, что Слава и Эдгар снова вместе.

На фотографии, опубликованной в Instagram-профиле Каминской – просто идеальная счастливая семья. Слава улыбается и обнимает бывшего мужа, а рядом их дочь и сын.

Реклама

Наши дети – это вылитые мы, и сейчас это не просто красивая метафора. Спасибо маме за то, какая я была тогда, что не постеснялась написать и пригласить. Спасибо тебе, Эдгар, за то, какая я была на протяжении 6 лет, – трогательно подписала снимок Слава.

Слава Каминская с бывшим мужем и детьми / Фото: instagram.com/babaslavka

В комментариях под фото фолловеры Славы рассыпались в комплиментах и надежде, что экс-супруги все же будут вместе.

"Я так хочу, чтобы вы были вместе. Семья"

Реклама

Скриншот: instagram.com/babaslavka

"Слава так любит Эдгара"

"Точно любовь"

"Очень хочется, чтобы были вместе"

Скриншот: instagram.com/babaslavka

Реклама

"Какая красивая пара"

"Я так и не пойму, они снова вместе? Или они такие дружные?"

Скриншот: instagram.com/babaslavka

Накануне дня рождения сына Слава Каминская показала архивные семейные фото – смотрите, как певица выглядела 7 лет назад.