"Снова вместе?": Слава Каминская появилась на публике вместе с бывшим мужем (фото)

Экс-супругов заметили вместе на церемонии награждения премии рестораторов. И Слава, и Эдгар опубликовали совместное фото на своих страницах в Instagram

Слава Каминская опубликовала фото с бывшим мужем Эдгаром / Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Каминская подогрела слухи о воссоединении со своим бывшим мужем Эдгаром Каминским. Певица удивила фолловеров снимком, на котором она и известный хирург запечатлены в вечерних нарядах.

На Славе – длинная черная юбка с высокой талией и корсетным поясом, красная блуза и алая помада. Эдгар Каминский надел для мероприятия классический костюм и бабочку.

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В каждой семье своя кухня, – коротко подписал фото со славой Эдгар Каминский.

Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром Каминским / Фото: instagram.com/babaslavka

Реакция подписчиков Славы весьма ожидаема – они надеются, что экс-супруги снова вместе:

"Вы гармоничная пара! Надеюсь, что сойдетесь все же"

"Как бы хотелось узнать, что вы снова вместе"

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Скриншот: instagram.com/babaslavka

"Если вы снова вместе, Слава, вы мудрая женщина. Красивая пара!"

"Сохраните семью!"

Скриншот: instagram.com/babaslavka