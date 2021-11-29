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"Снова вместе?": Слава Каминская появилась на публике вместе с бывшим мужем (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
29 ноября, 12:37
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Экс-супругов заметили вместе на церемонии награждения премии рестораторов. И Слава, и Эдгар опубликовали совместное фото на своих страницах в Instagram
Слава Каминская опубликовала фото с бывшим мужем Эдгаром
Слава Каминская опубликовала фото с бывшим мужем Эдгаром / Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Каминская подогрела слухи о воссоединении со своим бывшим мужем Эдгаром Каминским. Певица удивила фолловеров снимком, на котором она и известный хирург запечатлены в вечерних нарядах.

На Славе – длинная черная юбка с высокой талией и корсетным поясом, красная блуза и алая помада. Эдгар Каминский надел для мероприятия классический костюм и бабочку.

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В каждой семье своя кухня, – коротко подписал фото со славой Эдгар Каминский.

Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром Каминским
Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром Каминским / Фото: instagram.com/babaslavka

Реакция подписчиков Славы весьма ожидаема – они надеются, что экс-супруги снова вместе:

  • "Вы гармоничная пара! Надеюсь, что сойдетесь все же"
  • "Как бы хотелось узнать, что вы снова вместе"

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Скриншот: instagram.com/babaslavka

  • "Если вы снова вместе, Слава, вы мудрая женщина. Красивая пара!"
  • "Сохраните семью!"

Скриншот: instagram.com/babaslavka

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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