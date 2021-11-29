"Снова вместе?": Слава Каминская появилась на публике вместе с бывшим мужем (фото)

Экс-супругов заметили вместе на церемонии награждения премии рестораторов. И Слава, и Эдгар опубликовали совместное фото на своих страницах в Instagram
Слава Каминская опубликовала фото с бывшим мужем Эдгаром / Фото: instagram.com/babaslavka
Слава Каминская подогрела слухи о воссоединении со своим бывшим мужем Эдгаром Каминским. Певица удивила фолловеров
снимком, на котором она и известный хирург запечатлены в вечерних нарядах.
На Славе – длинная черная юбка с высокой талией и корсетным поясом, красная блуза и алая помада. Эдгар Каминский надел для мероприятия классический костюм и бабочку.
В каждой семье своя кухня, – коротко подписал фото со славой Эдгар Каминский.
Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром Каминским / Фото: instagram.com/babaslavka
Реакция подписчиков Славы весьма ожидаема – они надеются, что экс-супруги снова вместе:
"Вы гармоничная пара! Надеюсь, что сойдетесь все же" "Как бы хотелось узнать, что вы снова вместе" Скриншот: instagram.com/babaslavka "Если вы снова вместе, Слава, вы мудрая женщина. Красивая пара!" "Сохраните семью!" Скриншот: instagram.com/babaslavka
Инна Петрова
Редактор проекта "Звезды"
Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.
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