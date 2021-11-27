Слава Каминская со слезами на глазах рассказала о смерти близкого человека

Слава Каминская с отцом / Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Каминская, которая призналась в том, что поднимала руку на коллегу Викторию Смеюху, сделала еще одно признание.

Певица рассказала, что в мае этого года она потеряла родного отца из-за серьезного заболевания. В интервью "Слава+" исполнительница призналась, что много лет они с отцом не общались из-за того, что в детстве родители развелись со скандалом.

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Слава начала тесное общение с папой только в декабре прошлого года. Однако, через пару месяцев стало известно, что у мужчины онкологическое заболевание, которые "сжигает" его. Отец Славы боролся с раком мозга. Последний разговор с дочерью состоялся в больнице перед операцией, рассказала Каминская.

Он мне сказал тогда, что очень боится, что станет овощем. После операции он уже нормально не функционировал, – со слезами рассказала исполнительница.

Каминская с отцом – instagram.com/babaslavka

Сейчас Каминская жалеет о том, что так мало провела времени с близким человеком и не была рядом с ним, когда это было нужно.

Я слишком мало времени провела с ним, когда мы снова появились друг у друга. Я не звонила. Оно всегда, когда теряешь, начинаешь понимать… Дети до сих пор не знают. Дедушка в рейсе, – призналась Слава.

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