Следил, а после вызвал в суд: жена Андрея Джеджулы раскрыла новые подробности развода

/ Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Развод шоумена Андрея Джеджулы и его супруги блогера Юлии Леус можно назать одним из самых скандальных в украинском шоу-бизнесе. Пара до сих пор не может официально развестись и поставить все точки над "і".

Недавно Юлия вернулась в Украину после попыток найти убежище в Европе и рассказала новые подробности разборок с мужем. В интервью "Зірковому шляху" Леус призналась, что во время войны получила от супруга вызов в суд.

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Он подал в суд на права чести и достоинства. 8 или 9 июня мне на суд. Какие у человека честь и достоинство, если он в войну подает на меня в суд? Мне нужно ехать в Киев, – рассказала Юлия.

В суде Джеджуа намерен опровергнуть слова жены о том, что он ее бил и издевался, как ранее заявляла Леус.

Кроме того, как рассказала блогер, в то время пока она была в Европе ее пригласила пожить общая с шоуменом знакомая. Она первое время всячески поддерживала Юлию, а также высказывала негативное мнение в адрес Джеджулы.

Однако, как оказалось, девушка лишь пыталась помочь старому другу и следила за Леус. Случайно Юлия увидела в телефоне знакомой переписку с мужем, где они ее обсуждали.

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Я увидела в Вайбере переписку с Андреем. Там только меня и обсуждали. Я не знала зачем А для него это как воздух, когда обо мне кто-то плохое говорит. Она писала: "Юля ребенку есть не дает. Она ее не кормит, у ребенка ничего нет. Только собой занимается". Я прочитала и там были такие списки, что нужно купить, но не только Аделине, но и для себя, – рассказала Леус.

По словам Юлии, девушка пыталась скомпрометировать ее и делала неудачные фото, чтобы доказать, что у блогера есть проблемы с алкоголем и плохо следит за дочкой Аделиной. Все снимки она прислала Леус после ее возвращения в Украину.

Напомним, что официально паре так и не удалось оформить развод и сейчас, по словам Юлии, она добивается того, чтобы все же разорвать отношения с супругом.

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