Smash!! возвращаются: Сергей Лазарев и Влад Топалов намекнули на новую песню

Сергей Лазарев и Влад Топалов выпустят новую совместную песню / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Скоро исполнится 20 лет со дня основания группы Smash, которая когда-то полюбилась миллионам подростков и стала одной из самых популярных в шоу-бизнесе того времени.

20 лет назад в этот день родилась наша группа. Спасибо, Сережа, за всё! За радость, смех, удовольствие и дружбу, – обратился Влад к коллеге на своей странице.

Ее участники Сергей Лазарев и Влад Топалов готовятся отмечать юбилей. Поэтому они решили порадовать подписчиков общими фотографиями и сообщили, что вскоре презентуют музыкальный сюрприз для фанатов их раннего творчества.

17 декабря мы с Владом добавим вам новогоднего настроения, – подписал снимки Сергей Лазарев.

Исполнители уже давно выступают сольно, но им все равно удалось сохранить хорошие отношения. Сейчас они часто видятся в обычной жизни, а также на разных мероприятиях.

В феврале этого года Лазарев заявил, что когда-то группа все же воссоединится. Похоже, это случится уже скоро.

История успеха Smash!!

В 2000 году бизнесмен Михаил Топалов создал дуэт "Smash!!", состоящий из 15-летнего Влада Топалова и 17-летнего Сергея Лазарева.

Уже в апреле 2002 года Smash!! сняли свой первый клип на песню "Should have loved you more". А в августе того же года группа заняла первое место в конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале.

В 2003 году в свет вышел первый альбом дуэта под названием "Freeway", который стал популярным не только в России и странах СНГ, но и в Юго-Восточной Азии.

