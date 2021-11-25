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Тодоренко вместе с мужем и сыном впервые за долгое время появилась на светском мероприятии (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
25 ноября, 07:51
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Регина Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом посетили закрытый показ диснеевского мультика "Энканто" в Москве
Регина Тодоренко вместе с семьей посетили светское мероприятие
Регина Тодоренко вместе с семьей посетили светское мероприятие / Фото: instagram.com/okmagazine_ru

Регина Тодоренко и Влад Топалов не из тех родителей, кто редко показывает сына в соцсетях. Наоборот пара с удовольствием рассказывает подписчикам о достижениях Майкла, которому в декабре исполнится три года. Но светские мероприятия сын телеведущей и певца нечасто посещает.

В этот же раз семья не могла пропустить закрытый показ мультика – главную героиню озвучила Регина и она хотела, чтобы сын и муж были рядом с ней в этот день.

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Для светского выхода Регина Тодоренко выбрала алых костюм от Alexander McQueen.

Сегодня я поздравляю себя и безмерно горжусь. Озвучить диснеевский мультфильм – это большая честь. Вы знаете, как тяжело мне открывались двери дубляжа, но я их аккуратно выбила, – написала телеведущая в Instagram.

Регина Тодоренко с Владом Топаловым и сыном Майклом
Регина Тодоренко с Владом Топаловым и сыном Майклом / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко с семьей на закрытом показе мультфильма "Энканто"
Регина Тодоренко с семьей на закрытом показе мультфильма "Энканто" / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Регина поблагодарила свою команду и семью за поддержку и веру в нее.

Смотрите эксклюзивное интервью Регины Тодоренко для программы "Зірковий шлях":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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