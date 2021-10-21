Сменила фамилию и вернулась в СССР: дочь Сумской анонсировала авторский проект (видео)

Дочь Ольги Сумской представила авторский проект / Фото: instagram.com/olgasumska
Дочь актрисы запускает свой проект на YouTube. Он будет называться "Творческие встречи с Антониной Борщевик". Артистка пока не раскрыла, почему решила взять такую фамилию.
Вас ждет интересное интервью и много доброго юмора и баловства! – анонсирует новую работу Паперная.
В комментариях подписчики отметили, что в восторге от чувства юмора Паперной.
- "Обожаю, Тоня, твой тонкий юмор!"
- "Вот это новость. Антонина Борщевик. Жду с нетерпением"
Видео снято в стиле 80-х. Многие отметили, что Антонине очень идет стиль того времени. А некоторые подписчики вспомнили времена СССР.
- "Словно в Советский Союз вернулись"
- "Класс! Назад в СССР с ноткой современности"
- "Видео из прошлого. Вы так круто смотритесь в те времена"
Сегодня состоится премьера авторского проекта старшей дочери Ольги Сумской. Героиней первого выпуска стала российская актриса Светлана Колпакова.
Напомним, Антонина Паперная живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем. Пара вместе с 2015 года. У Антонины и Владимира в 2017 году родилась дочка Ева. В апреле прошлого года у пары на свет появился сын Даниил.
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