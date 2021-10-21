Змінила прізвище і повернулася в СРСР: дочка Сумської анонсувала авторський проєкт (відео)

Дочка Ольги Сумської представила авторський проект / Фото: instagram.com/olgasumska
Дочка акторка запускає свій проєкт на YouTube. Він буде називатися "Творчі зустрічі з Антоніною Борщєвик". Артистка поки не розкрила, чому вирішила взяти таке прізвище.
Вас чекає цікаве інтерв'ю і багато доброго гумору і пустощів! – анонсує нову роботу Паперна.
У коментарях підписники зазначили, що в захваті від почуття гумору Паперної.
- "Обожнюю, Тоня, твій тонкий гумор!"
- "Ось це новина. Антоніна Борщівник. Чекаю з нетерпінням"
Відео знято в стилі 80-х. Багато зазначили, що Антоніні дуже пасує стиль того часу. А деякі підписники згадали часи СРСР.
- "Немов в Радянський Союз повернулися"
- "Клас! Назад в СРСР з ноткою сучасності"
- "Відео з минулого. Ви так круто виглядаєте в ті часи"
Сьогодні відбудеться прем'єра авторського проекту старшої дочки Ольги Сумської. Героїнею першого випуску стала російська акторка Світлана Колпакова.
Нагадаємо, Антоніна Паперна живе в цивільному шлюбі з російським актором Володимиром Яглич. Пара разом з 2015 року. В Антоніни і Володимира у 2017 році народилася дочка Єва. У квітні минулого року у пари на світ з'явився син Данило.
Інші новини про зірок:
- Наталя Сумська розповіла, що не спілкується з племінницею , і натякнула, що без політики не обійшлося.
- Ольга Сумська з сім'єю і без Наталії привітала з 88-річчям маму