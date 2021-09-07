Смотрите, как выглядит самый сексуальный персонаж гипершоу Маска – Винова Краля (фото)

Телеканал «Украина» представил самую сексуальную маску двух сезонов гипершоу «Маска» / Фото: телеканал "Украина"

Cреди фантастических персонажей проекта "Маска" появится противоречивая и загадочная Винова Краля. Ей создатели присвоили звание "самой сексуальной маски проекта".

Напомним, что ранее нам показали, как выглядит персонаж Фея.

Она одна из немногих, кто имеет ярко выраженную женскую фигуру, – рассказывает художница по костюмам гипершоу "Маска" Леся Патока. – Винова Краля одета в латексный комбинезон. У нее невероятная обувь, сделанная под заказ. А еще есть корсет с утрированными боками, созданный специально под костюм.

Винова Краля / Фото: телеканал "Украина"

На шее у Виновой Крали есть блестящее руно, которое дизайнеры делали собственноручно из материалов, привезенных из Азии.

Плечи героини покрывает шикарная шуба, на пошив которой ушло 20 метров бархата и больше 10 метров искусственного меха, имитирующего соболиный.

Для создания лица Виновой Крали Леся Патока обратилась к дизайнерам, работающим с 3D-технологиями. Результат удивил всех!

Лицо маски создавалось на 3D-принтере, но так как костюм разрабатывали раньше, чем стало известно, кто спрячется внутри, снимали скан моего лица и под него создавали внутреннюю часть головы. Маску мы получили безликую – в базовом белом цвете, а уже потом рисовали черты лица своими руками. То есть это абсолютно уникальная маска, сделанная в едином экземпляре, – рассказала Леся Патока.

Еще одной особенностью маски стали руки – длинные и изящные пальцы героини сразу обращают на себя внимание. Но для мастеров работа над этой частью маски стала настоящим вызовом:

Руки нашей героини мы переделывали 5 раз! А все потому что пальцы Виновой Крали удлинены ровно в два раза. Мы придумали специальную технологию, с помощью которой звезда внутри костюма сможет легко ими шевелить и демонстрировать разные жесты. Это вызывает вау-эффект. В этом мы уже убедились! – поделилась Леся Патока.

Телеканал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по международному формату The Masked Singer.

Второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" мы увидим совсем скоро!

Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":

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