Дивіться, як виглядає найсексуальніший персонаж гіпершоу Маска – Винова Краля (фото)

Телеканал «Україна» представив найсексуальнішу маску двох сезонів гіпершоу «Маска» / Фото: телеканал "Україна"

Серед фантастичних персонажів проекту "Маска" з'явиться суперечлива і загадкова Винова Краля. Їй творці присвоїли звання "найсексуальнішої маски проєкту".

Нагадаємо, що раніше нам показали, як виглядає персонаж Фея.

Вона одна з небагатьох, хто має яскраво виражену жіночу фігуру, – розповідає художниця по костюмах гіпершоу "Маска" Леся Патока. – Винова Краля одягнена в латексний комбінезон. У неї неймовірне взуття, зроблене під замовлення. А ще є корсет з утрируваними боками, створений спеціально під костюм.

Винова Краля / Фото: телеканал "Україна"

На шиї у Винової Крали є блискуче руно, яке дизайнери робили власноруч з матеріалів, привезених з Азії.

Плечі героїні покриває шикарна шуба, на пошив якої пішло 20 метрів оксамиту і більше 10 метрів штучного хутра, що імітує соболиний.

Для створення обличчя Винової Крали Леся Патока звернулася до дизайнерів, які працюють з 3D-технологіями. Результат здивував всіх!

Обличчя маски створювалось на 3D-принтері, та оскільки костюм розробляли раніше, ніж стало відомо, хто знаходитиметься всередині, знімали скан мого обличчя і під нього створювали внутрішню частину голови. Маску ми отримали безлику – в базовому білому кольорі, а вже потім малювали риси обличчя своїми руками. Тобто це абсолютно унікальна маска, зроблена в єдиному екземплярі, – розповіла Леся Патока.

Ще однією особливістю маски стали руки – довгі і витончені пальці героїні відразу звертають на себе увагу. Але для майстрів робота над цією частиною маски стала справжнім викликом:

Руки нашої героїні ми переробляли 5 разів! А все тому що пальці Винової Крали подовжені рівно в два рази. Ми придумали спеціальну технологію, за допомогою якої зірка всередині костюма зможе легко ними ворушити і демонструвати різні жести. Це викликає вау-ефект. В цьому ми вже переконалися! – поділилася Леся Патока.

Телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer.

Другий сезон найзірковішого і загадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" ми побачимо зовсім скоро!

Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":

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