Смотрите: Оля Полякова спела гимн Украины перед футбольным матчем в Греции (видео)

Оля Полякова спела гимн Украины перед благотворительным матчем "Шахтер" – "Олимпиакос" / Фото: YouTube

Вчера, 9 апреля, "Шахтер" и "Олимпиакос" провели товарищеский поединок в Афинах. Все вырученные от игры средства будут переданы на гуманитарную помощь украинцам.

На стадионе также провели перформанс в память о погибших во время войны украинских детях – в специально отведенном секторе места болельщиков заняли игрушки.

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Перед началом матча на поле вышла Оля Полякова, которая особенно эмоционально исполнила государственный гимн Украины. Певица надела белую рубашку с голубой вышивкой.

Видео выступления Поляковой на стадионе опубликовано в YouTube.

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Ранее Олю Полякову заблокировали в Instagram. В профиле исполнительница размещала фото и видео из Бучи и других пострадавших от российской агрессии городов, пыталась достучаться и до белорусского народа, чтобы он не участвовал в войне в Украине.

Полякова не исключает, что на ее страницу могли пожаловаться оккупанты, из-за чего она попала в бан.

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