Дивіться: Оля Полякова заспівала гімн України перед футбольним матчем у Греції (відео)

Оля Полякова виконала гімн України перед благодійним матчем "Шахтар" - "Олімпіакос" / Фото: YouTube

Вчора, 9 квітня, "Шахтар" та "Олімпіакос" провели товариський поєдинок в Афінах. Усі виручені від гри кошти передадуть на гуманітарну допомогу українцям.

На стадіоні також провели перформанс на згадку про загиблих під час війни українських дітей – у спеціально відведеному секторі місця уболівальників зайняли іграшки.

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Перед початком матчу на поле вийшла Оля Полякова, котра особливо емоційно виконала державний гімн України. Співачка одягла білу сорочку з блакитною вишивкою.

Відео виступу Полякової на стадіоні опубліковано в YouTube.

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Раніше Олю Полякову заблокували у Instagram. В профілі виконавиця розміщувала фото та відео з Бучі та інших постраждалих від російської агресії міст, намагалася достукатися до білоруського народу, щоб він не брав участі у війні в Україні.

Полякова вважає, що на її сторінку могли поскаржитися окупанти, через що вона потрапила в бан.

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