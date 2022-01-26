Правоохранители о словах Снежаны Егоровой: Возможна проверка на призывы к свержению конституционного строя Украины

Заявления Снежаны Егоровой вызвали большой резонанс / Фото: Facebook, https://stringfixer.com/

В украинском обществе сейчас активно обсуждается заявление украинской телеведущей и актрисы Снежаны Егоровой, которая публично заявила о поддержке президента России Владимира Путина. Напомним, она заявила об этом на своей странице в Facebook и призвала украинцев посмотреть видео с главой РФ, размещенное на YouTube-канале Россия 24.

После этого многие пользователи Сети, кроме проклятий в ее адрес, оставили на страницах пожелания о скорейшем переезде в Россию. При этом артистка нелестные комментарии подчищает.

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Снежана Егорова / Фото: Facebook

Кстати, она еще раз продублирована публикацию на странице, когда получила шквал критики от людей и внимание СМИ.

скриншот из Facebook Егоровой

Ввиду того, какой резонанс вызвали многочисленные публикации Егоровой в Сети, журналисты "Сегодня" обратились за комментарием к специалистам.

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Сейчас проверяется эта информация (которая опубликована на странице соцсети Снежаны Егоровой – Ред.). Не исключено, что будет проведена экспертиза, которая установит, есть ли в этом сообщении призывы к свержению конституционного строя Украины,

- рассказали нам источники в правоохранительных органах.

Как добавили нам силовики, учитывая, что Снежана Егорова – это публичная личность, то проверка этой информации взята на контроль.

Мы продолжаем следить за обновлениями по теме.

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Снежана Егорова оказалась в центре скандала / Фото: Facebook

Напомним, на этой неделе стало известно о том, что Игорь Саруханов развелся в шестой раз.