Снова в строю: Елизавета II вернулась в Виндзорский замок после долгих выходных в Сандрингеме

Что известно о состоянии здоровья Елизаветы II / Фото: Getty Images
95-летняя королева Великобритании прилетела обратно в королевскую резиденцию в Беркшире на вертолете. В Букингемском дворце заявили, что Ее Величество "твердо намерена" присутствовать на ежегодной церемонии возложении венков к Кенотафу в Уайтхолле.
Она придает большое значение дню памяти, который в этом году выпадает на 14 ноября – 73-летие принца Чарльза Уэльского.
Однако Елизавета II пропустит ежегодный фестиваль памяти в Королевском Альберт-холле, который состоится в эту субботу, 13 ноября, пишет Daily Mail. Ранее она также отказалась от поездки в Северную Ирландию и пропустила саммит по климату COP26 в Глазго.
У поклонников королевской семьи были некоторые опасения по поводу здоровья Елизаветы II. Ее Величество впервые появилась на публике с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.
Затем британская королева впервые за 15 лет отменила официальный визит. А еще через несколько дней стало известно, что Елизавета II провела ночь в больнице.
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