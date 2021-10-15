Ксения Собчак впервые вышла в эфир после жуткого ДТП в Сочи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

9 октября водитель Олег Цой на Mercedes-Benz Maybach вез Собчак и ее команду помощников в аэропорт по трассе Адлер – Красная Поляна.

При обгоне автобуса автомобиль со звездой совершил лобовое столкновение с Volkswagen Polo, одна из пассажирок которого впоследствии скончалась и вчера была похоронена в Новосибирске.

Реклама

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" Ксения Собчак говорила о ДТП и выразила соболезнования жертвам трагедии и их близким. Телеведущая также прокомментировала хейт, который обрушился на нее в соцсетях.

Из-за того, что я для многих людей не очень приятный человек, за которым тянется скандальная слава, людям почему-то кажется, что ничего действительно плохого со мной случиться в принципе не может. То есть я не могу попасть в реальную аварию, не могу на самом деле испугаться, не могу растеряться, мне не может быть страшно или больно, – сказала Собчак.

Ксения Собчак вышла в прямой эфир после ДТП / Фото: YouTube

Реклама

Ксению Собчак обвинили в том, что она покинула место аварии, не попытавшись оказать помощь пострадавшим. Журналистка с этим не согласна.

Я действительно отключилась, потом меня тошнило, у меня разрывалась голова, я не понимала, как идет время. Но я прекрасно понимаю, что это все чушь по сравнению со смертью и увечьями. Что я могла сделать? Надо понимать, что я не врач и не спасатель. Скорая была вызвана, – добавила Собчак.

Напомним, что водитель Олег Цой признал свою вину в аварии, заявив, что пассажиры не просили его ехать быстрее.

Еще новости по теме: