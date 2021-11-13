Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Звезды Зарубежные

Собчак высмеяли за провальный фотошоп обнаженного тела: Это лошадка?

Анастасия Рогожинская
13 ноября, 14:25
Телеведущая похвасталась идеальной фигурой в бикини на отдыхе в Дубае. Однако внимательные фолловеры обратили внимание на несколько подозрительных нюансов на фотографии скандальной блондинки

Собчак разнесли в Сети за неумелый фотошоп тела в бикини. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Недавно Ксения Собчак отпраздновала 40-летие и теперь показала в Сети, как в этом возрасте смотрится ее тело. Знаменитость опубликовала фото в стиле "Спасателей Малибу". Она позирует в бикини сиреневого оттенка со спасательным кругом.

Фотография Собчак сделана с берега Персидского залива, где она отдыхает вместе со своим сыном. В Instagram блондинка также поздравила своих фолловеров с международным днем ​​фитнеса.

Реклама

Спасатели Малибу на минималках. С международным днем ​​фитнеса, товарищи, — подписала снимок Ксения.

Фото: intagram/xenia_sobchak

Однако этот кадр произвел настоящий фурор в Сети: пока одни пользователи делали комплименты фигуре журналистке, другие же заметили на фото несколько странностей.

Некоторые флоловеры начали активно писать в комментариях о том, что у ведущей вдруг стали очень стройны и длинные ноги, которые почему-то на фото пошли волнами. А потом рассмотрели якобы неестественный изгиб талии и отметили, что кончик большого пальца на руке растворился в воздухе. Кроме того, они указали, что тень на снимке напоминает коня.

Пользователи решили, что Ксения так хотела показать себя в лучшем виде, что перебрала с фотошопом. Однако самые преданные фанаты остались уверены, что ведущая на самом деле выглядит так замечательно:

Реклама
  • А что с пальцем? Его размазало?
  • Хороший фотошоп! Ноги ровные, тело гладкое! Но зачем?
  • А что случилось с ногами?
  • Ксения, я вас обожаю. Но почему тень в виде лошадки?
  • Вот бы мне так в сорокет выглядеть!
  • Живот втянула)
  • Великолепный фотошоп)
  • Круг и доска для серфа на одном фото.
  • Фигура топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и делать тренировки.
  • Фигура обычная, зачем ее выставлять то?
Фото: скриншот intagram/xenia_sobchak

Остается невыясненным, тень лошади настоящая или в шутку исправлена ​​в фоторедакторе и вообще ли фото отфотошоплено. Однако оно определенно развеселило пользователей.

Кстати говоря, у звезд фотошоп – это довольно распространенная практика. Многие хотят выглядеть стройнее, красивее, младше. Но диета, спорт, бьюти-процедуры – это же так долго, поэтому знаменитости находят решение гораздо проще. Предлагаем посмотреть фото селебретис до и после фоторедактора.

Реклама
Как селебретис выглядят до и после фотошопа. / Фото: Instagram

Больше новостей о фото звезд: