Страстные поцелуи с девушками и свадьба в катафалке. Вспоминаем все скандалы Собчак в ее 40-летие

Сегодня светская львица, прославившаяся резонансными историями, отмечает день рождения. Скандальной телеведущей исполняется 40 лет

Ксения Собчак отмечает 40-летие. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, скриншот

Ксения Собчак, которая показала свои лучшие выходные с мужем, известна провокационными высказываниями и многочисленными скандалами. "Сегодня" решили вспомнить самые яркие выходки знаменитой блондинки и топ-громких скандалов.

Смертельное ДТП в Сочи

Звезда, став участницей аварии, которая унесла жизнь молодой девушки на трассе в Сочи этой осенью, оказалась в центре большого скандала.

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9 октября, направляясь из Адлера в Красную Поляну, столкнулись Mercedes и Volkswagen, когда водитель первого авто выехал на встречную полосу для обгона.

Одна из пассажирок Volkswagen умерла на месте, а ее подруга и водитель были госпитализированы. Телеведущая находилась на пассажирском сиденье Mercedes, и сама получила травмы при столкновении. Ее водитель уже признал вину в ДТП.

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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Несмотря на то, что телеведущая была пассажиркой авто, публика хейтит блондинку и пытается выставить ее виновной. Дело в том, что Ксения покинула место аварии сразу после столкновения и помчалась в аэропорт. Общественность возмущалась, что она не вызывала скорую, а некоторые даже вспомнили, что раньше она делилась, как подгоняет водителей, если опаздывает.

В то же время звезда заявила, что все зависело только от водителя – никто из пассажиров не просил торопиться. А ее директор, после инцидента, вызвал скорую, чтобы помочь людям, находившимся во втором авто.

Ксения давала показания по делу о ДТП и общалась с семьями пострадавших, надеясь хоть как-то помочь, однако претензии к ней до сих пор остаются.

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Страстный поцелуй с Канделаки

Ксения Собчак и Тина Канделаки когда-то были лучшими подругами. В 2007 году звезды поцеловались на церемонии вручения премии GQ "Человек года". Эту выходку долго обсуждали в СМИ.

Однако в какой-то момент они перестали общаться и даже не упускали случая подколоть друг друга в соцсетях. Что стало причиной такого – остается загадкой.

Однако звезды снова привлекли внимание публики впервые за 14 лет. Осенью этого года известные телеведущие снова встретились на очередном светском мероприятии в Москве. Они мило пообщались и даже повторили свой легендарный поцелуй. Этим поделилась в Instagram Канделаки.

Знаменитый поцелуй много лет спустя, – подписала публикацию звезда.

Правда, вскоре Ксения уже опубликовала видео с ковровой дорожки, отметив, что выглядит намного стройнее Тины. Так что поклонники уверены, что новая война между знаменитостями не за горами.

Из катафалка – в карету. Чем Собчак удивила гостей свадьбы

В 2019 году блондинка во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал режиссер и актер Константин Богомолов. Пара устроила со свадьбы целый спектакль. Особое внимание Собчак и Богомолов акцентировали на дате церемонии – пятница 13.

Звезды расписались в Грибоедовском Дворце бракосочетания. Примечательно, что после росписи молодоженов ждал свадебный транспорт. И если обычно пары заказывают для торжества лимузин, то Ксения и Константин пошли дальше и по-настоящему удивили публику. На собственной свадьбе Собчак и Богомолов передвигаются на катафалке, украшенном красными гвоздиками. На автомобиле также была красная надпись: "Пока смерть не разлучит нас".

Собчак и Богомолов заказали катафалк на свадьбу. Фото: Mash, xenia_sobchak Собчак и Богомолов заказали катафалк на свадьбу. Фото: Mash, xenia_sobchak Собчак и Богомолов заказали катафалк на свадьбу. Фото: Mash, xenia_sobchak Собчак и Богомолов заказали катафалк на свадьбу. Фото: Mash, xenia_sobchak 1 /4

Если на церемонию венчания были приглашены только близкие, то на вечернем банкете собрались все эпатажные звезды. В частности, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Виктор Дробыш.

Как бы не критиковали свадьбу Ксении и Константина, но неординарный праздник вспоминают до сих пор. И самое главное – чувства супругов друг к другу нельзя назвать фейковыми, ведь за эти два года брака они неоднократно доказывали, что между ними все по-настоящему.

Интервью со скопинским маньяком

В марте на YouTube-каналы Собчак вышло, по-видимому, самое резонансное из всех ее интервью. Ведущая считала профессиональным успехом беседу с Виктором Моховым, преступником, который четыре года держал в своем подвале двух несовершеннолетних девушек. Но общественность отметила, что журналистка "достигла дна" и способствовала популяризации насилия.

Фото: Скриншот с YouTube

Ксения отвечала хейтерам, что имеет право исследовать границы добра и зла, и сравнивала интервью со скопинским маньяком с шансом поговорить с Гитлером.

Если после просмотра у вас возник в голове вопрос: "Как может быть, что такое чудовище теперь на свободе?", то наш фильм добился своей цели, – подытожила Собчак.

Поцелуй с Ивлеевой

Это далеко не все проделки скандальной блондинки. Недавно в Сети появился выпуск "Королевских кобр", снятый пара недель назад. В шоу Ксения страстно поцеловала Настю Ивлееву в губы, что одобрили далеко не все зрители.

Вероятно, скандалы никогда не исчезнут из жизни Собчак, но, кажется, она к этому готова и умеет постоять за себя.

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