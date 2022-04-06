Собрал деньги и уехал из страны? Нового бойфренда Дорофеевой обвиняют в зраде

На ресторатора Мишу Кацурина накинулись в Сети из-за донатов и Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/misha_katsurin
Недавно в Сети появилось фото Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина, косвенно подтверждающее их романтические отношения.
Предположительно, снимок был сделан в Барселоне, но ни Дорофеева, ни Кацурин к настоящему моменту не прокомментировали фотографию либо слухи о том, что они пара.
Ранее Михаил собирал донаты для того, чтобы его команда могла готовить еду для теробороны Киева, ВСУ и других нуждающихся. Напомним, что Кацурин владеет несколькими ресторанами в столице.
Сейчас под этим постом пользователи Instagram пишут ресторатору с требованием ответить, где пожертвованные средства и как ему удалось покинуть Украину во время военного положения. Не забыли, конечно, и о Дорофеевой.
- А где Надя?
- А как ты выехал из страны во время военного положения?
- Расскажите нам, как вы покинули в такое время страну и оказались в Испании?
- За эти деньги сбежал из страны
- Миша, как там в Испании?
- Разве не стыдно просить у народа деньги якобы на помощь ВСУ, а сам за 30$ уехать в Барселону к любовницу? Это разве гуманно? Адекватно?
Кто такой Миша Кацурин
Михаил Кацурин – предприниматель, музыкант и основатель четырех ресторанов восточной кухни: "Китайский Привет", "Вьетнамский Привет", "Тайский Привет" и "Японский Привет". У него также есть несколько ночных клубов и бренд одежды Katsurina.
Миша родом из Бердянска. Построил свою карьеру в Киеве. Кацурин был совладельцем Зеленого театра и Атласа. Дважды был женат. Вторая супруга – Дарья – родила ему двоих детей. Пара объявила о расставании в марте этого года.
Ранее Владимир Дантес рассказал, какие у него сейчас отношения с Надей Дорофеевой.
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