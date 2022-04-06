Зібрав гроші та поїхав з країни? Нового бойфренда Дорофєєвої звинувачують у зраді

На ресторатора Мишу Кацуріна накинулися в Мережі через донати та Дорофєєву / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/misha_katsurin

Нещодавно у Мережі з'явилося фото Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна, що підтверджує їхні романтичні стосунки.

Імовірно, знімок був зроблений у Барселоні, та ні Дорофєєва, ні Кацурін наразі не прокоментували світлину або чутки про те, що вони пара.

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Раніше Михайло збирав донати для того, щоб його команда могла готувати їжу для тероборони Києва, ЗСУ та інших. Нагадаємо, що Кацурін володіє кількома ресторанами у столиці.

Зараз під цим постом користувачі Інстаграм пишуть ресторатору з вимогою відповісти, де пожертвувані кошти та як йому вдалося покинути Україну під час воєнного стану. Не забули, звичайно, і про Дорофєєву.

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А де Надя?

А як ти виїхав із країни під час воєнного стану?

Розкажіть нам, як ви покинули країну і опинилися в Іспанії?

За ці гроші втік із країни

Скріншот: instagram.com/misha_katsurin

Мишко, як там у Іспанії?

Хіба не соромно просити у народу гроші нібито на допомогу ЗСУ, а сам за 30$ виїхати до Барселони до коханки? Хіба це гуманно? Адекватно?

Скріншот: instagram.com/misha_katsurin

Хто такий Міша Кацурін

Михайло Кацурін – підприємець, музикант та засновник чотирьох ресторанів східної кухні: "Китайський Привіт", "В'єтнамський Привіт", "Тайський Привіт" та "Японський Привіт". У нього також є кілька нічних клубів та бренд одягу Katsurina.

Міша Кацурін та його друга дружина Даша / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Міша родом із Бердянська. Збудував свою кар'єру у Києві. Кацурін був співвласником Зеленого театру та Атласу. Двічі був одружений. Друга дінка – Дар'я – народила йому двох дітей. Пара оголосила про розлучення у березні цього року.

Раніше Володимир Дантес розповів, які у нього зараз стосунки з Надею Дорофєєвою.

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