Соцсети затроллили "потного и лысеющего" принца Гарри после игры в поло (фото)

Принца Гарри высмеяли в соцсетях / Фото: Getty Images, Twitter

Ранее в этом месяце принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые публично встретились в Британии с членами королевской семьи после того, как они отказались от королевских обязанностей и уехали жить в США.

Парочка уже вернулась в Штаты и проводит время в Калифорнии. Так, принца Гарри подловили за игрой в поло в клубе Cancha de Estrella's Polo Club, который находится в Санта-Барбаре, сообщает People.

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Папарацци удалось подловить Гарри в тот момент, когда он стоял, заложив руки за голову и высунув язык, и смотрел вдаль. Этот снимок вызвал множество реакций в соцсетях – большинство из них были отнюдь не лестными. Над герцогом Сассекским любят подшучивать, и для интернет-троллей фото стало новым поводом для шуток.

Меган, девочка, да ты просто счастливица, детка... – с сарказмом написал пользователь Prince Max.

Скриншот: Twitter

Следующий юзер Twitter сделал коллаж из фото Гарри и главных героев фильма "Супер Майк XXL", написав еще более саркастичное высказыание в адрес принца:

Я мог бы заплатить 20 фунтов только потому, что в наши дни на 20 фунтов ничего не купишь. Черт возьми! Я обожаю потных, пухлых, лысеющих, лицемерных Принцев Королевства! Давай, работай!

Скриншот: Twitter

Этот же пользователь Twitter показал принца Гарри с огромным бюстом, подписав фото: "Так лучше" и добавив хештег #Megxit. Автор, видимо, намекнул на то, что принц Гарри якобы сильно зависит от мнения своей супруги.

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Megxit (Meghan + exit – Меган + выход) – термин, которым в прессе называют отречение принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей и их отъезд в США. По аналогии с Brexit – выходом Британи из Евросоюза.

Скриншот: Twitter

Ранее мы писали, что разъяренный принц Гарри ждет извинений от королевской семьи после юбилея Елизаветы II. Герцог Сассекский ожидал, что его с Меган Маркл встретят в Великобритании с почестями, но не тут-то было.