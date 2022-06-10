Разъяренный принц Гарри ждет извинений от королевской семьи после юбилея Елизаветы II

Герцог Сассекский ожидал, что его с Меган Маркл встретят в Великобритании с почестями, но не тут-то было

Принц Гарри зол на королевскую семью / Фото: Getty Images

Совсем недавно британцы отмечали 70-летие правления королевы Елизаветы II. На праздник Ее Величества собрались чуть ли не все родственники. Одним из самых ярких событий стало появление принца Гарри и Меган Маркл с маленькими наследниками – Арчи и Лилибет.

Однако Гарри и Меган остались почти незамеченными. Герцоги Сассекские только один раз присутствовали на публике – на службе благодарения в соборе Святого Павла в Лондоне. Также папарацци однажды случайно заметили их в окне Букингемского дворца тогда, когда члены королевской семьи приветствовали толпу на балконе.

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Принц Гарри на службе благодарности выглядел сердитым. / Фото: Getty Images

Такой холодный прием на родине и игнорирование со стороны родственников разозлило принца Гарри. Поэтому внук королевы вместе с женой и детьми уехал обратно в США еще до официального окончания торжеств, сообщает The Sun.

Скриншот Twitter

Королевский эксперт Анджела Левин утверждает, что Гарри, вероятно, теперь чувствует, что королевская семья должна извиниться перед ним за такое отношение. Также, по ее мнению, герцог считает себя проигнорированным, и поэтому на службе благодарения он выглядел недовольным.

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Что действительно выделялось для меня в тот день, так это гнев Гарри. Все его эмоции были на лице, и он выглядел разъяренным. Я думаю, что он был очень расстроен из-за того, что его игнорировали. Вероятно, он ждет извинений, – объяснила Левин.

Кроме того, принца Гарри разозлило то, что команда Netflix, которая снимает документальный сериал о его жизни, не смогла получить кадры с членами королевской семьи, в частности Елизаветой II, принцем Чарльзом с женой Камиллой, Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

В Букингемском дворце опасаются, что снимки и видео в будущем могли передать американским телеканалам или оказаться в новых мемуарах Гарри.

Напомним, по окончании юбилея Елизаветы ІІ принц Гарри и Меган Маркл решили показать публике первый портрет подросшей дочери Лилибет.

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Ранее мы писали, что настоящей звездой на юбилее правления Елизаветы II стал ее правнук – принц Луи, проявивший свой бунтарский характер.