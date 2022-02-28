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София Ротару не стала молчать о вторжении России: По всей Украине идут жестокие бои

Элина Пелешенко
28 февраля, 18:56
Как и многие знаменитости, София Ротару опубликовала пост о войне в Украине

/ Фото: Instagram

Украинская армия продолжает давать отпор оккупантам. Многие украинские звезды у себя в соцсетях рассказывают и показывают, как российская армия разрушает украинские города. София Ротару тоже не стала молчать.

Певица вместе с семьей сейчас находится в Киеве. Как и многие, она мечтает о мире.

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Cумно, сумно аж за край...
Независимость и свобода стоит дорого – это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце на части! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и МИР в УКРАИНЕ ! Пишу этот текст, и да, мои руки трясутся. Трясутся, потому что по всей Украине идут жестокие бои… Сил нам всем и мира!

София Ротару также процитировала слова песни "Одна калина":

Одна калина за вiкном,
Одна родина за столом,
Одна стежина, щоб до дому йшла сама,
Одна любов на все життя,
Одна журба до забуття
І Україна, бо в нас іншої нема!

Ранее Катя Осадчая призвала Анну Седокову не молчать и говорить о российской агрессии.