София Ротару не стала молчать о вторжении России: По всей Украине идут жестокие бои

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Украинская армия продолжает давать отпор оккупантам. Многие украинские звезды у себя в соцсетях рассказывают и показывают, как российская армия разрушает украинские города. София Ротару тоже не стала молчать.

Певица вместе с семьей сейчас находится в Киеве. Как и многие, она мечтает о мире.

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Cумно, сумно аж за край...

Независимость и свобода стоит дорого – это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце на части! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и МИР в УКРАИНЕ ! Пишу этот текст, и да, мои руки трясутся. Трясутся, потому что по всей Украине идут жестокие бои… Сил нам всем и мира!

София Ротару также процитировала слова песни "Одна калина":

Одна калина за вiкном,

Одна родина за столом,

Одна стежина, щоб до дому йшла сама,

Одна любов на все життя,

Одна журба до забуття

І Україна, бо в нас іншої нема!

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