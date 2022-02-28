Катя Осадчая призвала Анну Седокову не молчать о войне в Украине: "Ты не можешь не знать, что происходит на самом деле!"

Катя Осадчая снова обратилась к украинкам, которые сейчас живут и работают в России. Телеведущая призвала Анну Седокову наконец-то рассказать своим подписчикам правду о войне в Украине

Катя Осадчая призвала Анну Седокову не молчать о войне в Украине / Фото: instagram.com/kosadcha, instagram.com/annasedokova

Екатерина Осадчая решила обратиться еще к одной артистке родом из Украины, которая всячески умалчивает и избегает темы войны в Украине. Так, следом за обращением к Ани Лорак, Регине Тодоренко и Светлане Лободе Осадчая призвала не молчать Анну Седокову.

В своих Instastories телеведущая попросила исполнительницу не забывать, что она украинка и не делать вид, что в ее родной стране сейчас ничего не происходит.

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Не молчи. Ты именно в Украине начала свою карьеру, у тебя множество друзей и ты не можешь не знать, что происходит на самом деле, а своих подписчиков кормишь картинками "миру-мир". Нет, так не работает больше, – обратилась к Седоковой Осадчая.

Скринщот – instagram.com/kosadcha/

Пока Анна Седокова продолжает молчать и никак не комментирует войну в родной стране. Певица добавила на свою страницу всего один пост с лаконичной подписью: "Нет войне ! НЕТ!!!! НЕТ!!!!!! НЕТ!!!!!!!!".

Скриншот – instagram.com/annasedokova/

При этом Седокова решила избежать сообщений от своих фанатов и ограничила доступ к комментариям на своей странице.

Напомним, что экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова родилась и выросла в городе Киеве. Свою карьеру Седокова начала на украинском телевидении в качестве ведущей утреннего шоу "Подъем".

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